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Aracı küle döndürmekten itfaiye kurtardı

Gebze'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1319 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Bilgin yönetimindeki 41 ABR 821 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Bilgin, aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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