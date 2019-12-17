İdris Korkut vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde oturan, Kocaeli Pazarcılar Odası’nın kurucularından İdris Korkut, uzun süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Fatih, Mustafa ve Ömer Faruk Korkut’un babaları İdris Korkut’un cenazesi bugün öğle vakti Mehmet Ali Paşa Camii'nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorumlar
(1 )
Hasan - Allah rahmet etsin. yıllarca müşterisiydik iyi insan iyi esnaftı.
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