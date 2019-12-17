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İdris Korkut vefat etti

Kocaeli Pazarcılar Odası kurucularından İdris Korkut hayatını kaybetti
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde oturan, Kocaeli Pazarcılar Odası’nın kurucularından İdris Korkut, uzun süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Fatih, Mustafa ve Ömer Faruk Korkut’un babaları İdris Korkut’un cenazesi bugün öğle vakti Mehmet Ali Paşa Camii'nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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Yorumlar

(1)
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Hasan - Allah rahmet etsin. yıllarca müşterisiydik iyi insan iyi esnaftı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 10:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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