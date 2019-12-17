Mevlana ve Semazenler Sergisi açıldı

Uluslararası Ressam Ecaterina Nicolau’nun “Mevlana ve Semazenler” konulu kişisel yağlı boya resim sergisi Cumhuriyet Parkı İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. 25 yağlı boya eserin bulunduğu sergi 16-20 Aralık 2019 tarihleri ve 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

ART Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve İzmit Belediyesi organizatörlüğünde gerçekleşen sergi açılışına Ressam Ecaterina Nicolau’nun yanı sıra; İl Kültür Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, ART Nicomedia KültürSanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, Bizizmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, İl Kültür Turizm Güzel Sanatalar Şube Müdürü Ahmet Özsağır, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Tasavvuf Sanatçısı Murat Taylan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

NİCOLAU: BU SERGİ BİR İK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Sergi açılışında konuşan Ressam Ecaterina Nicolau; “Bu serginin özelliğini belirtmek istiyorum. Ben Moldovyalıyım, Hristiyanım. Dünyada ilk defa bir Hristiyan Mevlana ve semazenlerle ilgili bir sergiye imza atıyor, ben bunu başardığım için mutluyum. Buradaki 25 eser, geceli gündüzlü emek verdiğim 6 aylık bir çalışmanın ürünüdür ve tamamı da bana aittir.Şair ve fotoğraf sanatçısı arkadaşım Can Akın’la yaptığımız bir sohbette edindiğim fikir bana ilham kaynağı oldu ve bu sergi bu şekilde oluştu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Ressam Ecaterina Nicolou kimdir?

Moldova’lı uluslararası Ressam Ecaterina Nicolou, eğitimini Moldova’da Hinçeşti ilçesinde tamamlayıp, 1999 yılından itibaren ilimizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte duvar resimleri yaparak, Kocaeli’yi renklendirdi. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) asil üyesi olup “Türkiye Sergileri” kapsamında Düzce, Denizli ilinde sergilere katıldı. Sanatçı Ukrayna’da katıldığı karma sergide “Semazen” isimli eseri büyük ilgi topladı. Ayrıca BobRossİnc. , U.S.A ve BobRoss Türkiye’de, BobRoss tekniği CRI sertifikalarına sahip olan Nicolou, aynı zamanda kendi eğitmenlik atölyesinde eğitim vermektedir.

AKIN: NE OLURSAN OL YİNE GEL

Nicolau’nun ardından konuşan şair, yazar ve Sergi Koordinatörü Can Akın; “2007 yılında UNESCO tarafından “Dünya Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı” ilan edilmesiyle, dünyada 22 ülkede ve Türkiye’nin 60 ilinde, fotoğraf sergileri ve şiirlerle Mevlana tanıtıldı. Mevlana’nın; “Ne olursan ol, yine gel’ sözlerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu eserlere büyük emekler vermiş olan Ressam arkadaşım Ecaterina Nicolau’yu kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SANATÇI TAYLAN’DAN İLAHİLER

Sergi açılışında Semazenler ney eşliğinde gösteri yaptı. Gösterinin ardından Tasavvuf Sanatçısı Murat Taylan, Yunus Emre’nin “Gel gör beni aşk neyledi” adlı ilahisini ve tasavvuf şiirlerini seslendirerek, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Yağlıboya eserler, semazen gösterileri ve Tasavvuf Sanatçısı Murat Taylan’ın seslendirdiği eserler katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Serginin sonunda İzmit Belediyesi tarafından Ressam Ecaterina Nicolau’ya ve Tasavvuf Sanatçısı Murat Taylan’a plaket takdim edildi.