19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na stadyum yasağı getiren düzenleme Danıştay'a takıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 7 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı. 2016 yılında Danıştay 10. Dairesi 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışında il ve ilçelerde öğrencilerin de katıldığı stadyumlardaki gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmeliği iptal etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı. Danıştay'ın son kararıyla 2012 yılı öncesinde olduğu gibi 19 Mayıs törenleri stadyumlarda öğrencilerin hazırladığı tören gösterileri ile kutlanabilecek.
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Atatürk 19 Mayıs’ta tüm stadlarda anılabilecek
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 7 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti...
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Yorumlar
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İzmi̇tli̇ - BU İKTİDAR KADAR CUMHURİYETİN DEĞERLERİYLE OYNANMAMIŞTIR.AMA ŞUNU BİLMEZLER CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİN ŞEMSİYESİ ALTINDA BU İKTİDARI ELDE ETTİLER.ESKİ CB GÜL, HEP CUMHURİYETLE İLGİLİ BAYRAMLARDA HASTA OLDU RAPOR ALDI VE KUTLAMALARA KATILMADI.AMA BU KARARLAR ŞUNU İŞARET EDİYOR İKTİDAR GİDİCİDİR.YETER ARTIK TAKİYYECİLER.
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