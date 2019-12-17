21 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP İzmit İlçe Kongresi öncesinde Taylan Bingöl adaylıktan çekildi. Mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar ile Gökhan Ercan'ın aday olduklarını duyurmalarının ardından gözler Taylan Bingöl'e çevrilmişti. Son kararını veren Bingöl "Değerli dostlar, bu hafta sonu yapılacak olan CHP İzmit İlçe Kongresi için yaptığımız görüşmeler neticesinde aday olmamaya karar verdik. Detaylı açıklamayı 19 Aralık Perşembe günü birlikte hareket ettiğimiz delegasyonun geniş katılımı ile yapacağız" dedi.
Bugün 09:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:25 TSİ
CHP İzmit'te o isim adaylıktan çekildi
CHP İzmit İlçe Başkan adayı olması beklenen Taylan Bingöl adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Örgütçü - Engin Özcan kurultay delegeliği mı aldı yoksa? Ekibinin en başarılı ismi sendin pazarlığa kurban ettiler seni. Dik dur eğilme.
Erdi - ADD de çok iyi performansın vardı başkan. Bir çok insan bu şehirde ADD yi seninle duydu. CHP de de farkını ortaya koyardın ama bizim partinin en iyi bildiği iş adam yemek. Hayırlısı olsun
Yasin - Siyaset üretebilen sahada çalışan genç bir arkadaştı. Keşke aday olsaydı. Yolu açık olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.