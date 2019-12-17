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CHP İzmit'te o isim adaylıktan çekildi

CHP İzmit İlçe Başkan adayı olması beklenen Taylan Bingöl adaylıktan çekildiğini duyurdu.
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21 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP İzmit İlçe Kongresi öncesinde Taylan Bingöl adaylıktan çekildi. Mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar ile Gökhan Ercan'ın aday olduklarını duyurmalarının ardından gözler Taylan Bingöl'e çevrilmişti. Son kararını veren Bingöl "Değerli dostlar, bu hafta sonu yapılacak olan CHP İzmit İlçe Kongresi için yaptığımız görüşmeler neticesinde aday olmamaya karar verdik. Detaylı açıklamayı 19 Aralık Perşembe günü birlikte hareket ettiğimiz delegasyonun geniş katılımı ile yapacağız" dedi.

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Yorumlar

(3)
03

Örgütçü - Engin Özcan kurultay delegeliği mı aldı yoksa? Ekibinin en başarılı ismi sendin pazarlığa kurban ettiler seni. Dik dur eğilme.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 10:41
02

Erdi - ADD de çok iyi performansın vardı başkan. Bir çok insan bu şehirde ADD yi seninle duydu. CHP de de farkını ortaya koyardın ama bizim partinin en iyi bildiği iş adam yemek. Hayırlısı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 10:39
01

Yasin - Siyaset üretebilen sahada çalışan genç bir arkadaştı. Keşke aday olsaydı. Yolu açık olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 10:11
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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