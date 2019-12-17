Olay dün gece saatlerinde Kandıra Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun, bir yakını tarafından evinde yerde yatarken bulundu. Koyun'un nefes almadığını fark eden yakınının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirlenen Koyun'un cesedi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu
Kandıra'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz