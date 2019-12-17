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Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu

Kandıra'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 96 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay dün gece saatlerinde Kandıra  Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun, bir yakını tarafından evinde yerde yatarken bulundu. Koyun'un nefes almadığını fark eden yakınının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirlenen Koyun'un cesedi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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