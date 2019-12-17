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Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar ortaya çıkabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.
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Önümüzdeki hafta belirlenecek asgari ücret için kritik gün. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2020'de geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

İLK RAKAMLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Görüşmede, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTILARDA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor.

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantısını bugün, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

TÜRK-İŞ 2 BİN 578’DE ISRARLI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

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