Yaklaşık 35 yıl boyunca Kocaeli Pazarcılar Odası başkanlığı görevini yürüten Halit Kopya 79 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay kalp krizi geçiren Halit Kopya özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 45 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kopya bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 8 çocuk babası olan Kopya’nın cenazesi bugün Hayırseverler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz