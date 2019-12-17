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Plajyolu tramvay geçidi ışıl ışıl oldu

Plajyolu bölgesine geçişi sağlayan tramvay alt geçidi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aydınlatma çalışmasıyla ışıl ışıl oldu.
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Akçaray Tramvay Hattı’nın Kuruçeşme bölgesine uzatılan kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt geçit inşa edildi. İzmit ilçesi D – 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilen tramvay araçlarının Plajyolu bölgesine geçişi sağlayan alt geçit içerisine görsel aydınlatma çalışması yapıldı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aydınlatma çalışması sonunda alt geçidin içi, hava karardıktan sonra çok güzel bir görüntü oluşturdu.

14 ADET LED IŞIKLA GÖRSEL AYDINLATMA

Mevlana Kavşağı’nda mevcutta bulunan eski alt geçidin yıkılarak yerine 18 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde yenisi inşa edilen alt geçide Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, led görsel aydınlatma çalışması yaptı. Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan çalışmalar sonunda alt geçidin içi ışıl ışıl olurken 40 mt Rgb Led Line 14 adet Amber Wall Washer görsel aydınlatma malzemesi kullanıldı.

 

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Yorumlar

(2)
02

Mahalle Sakini - Tranvay ın plajyolunun bu noktasında kalması gerçekten üzücü.Yaşlısı çocuklusu bu durağa kadar nasıl yürüyecek bunun yazı var kışı var.Beklentiler boşa çıktı maalesef.Şahsen ben elli yaşındayım ama şimdi bile o durağa kadar ulaşmayı gözüm almıyoda yine mecbur saat başı geçen 80 nolu belediye otobüsünü kullanıyorum.Tranvay plajyoluna ulaşmadı henüz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 14:06
01

Sezai - Ben Plajyolu durağının değiştirilmesini istiyorum,bu durağın plajyolu semti ile uzaktan yakından alakası yok.Bu durak Yenimahalle sınırları içinde.Plajyolu GÜMÜŞHANELİLER VAKFININ bulunduğu yerden başlıyor.Bu durağın adının YENİMAHALLE olarak değiştirin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 12:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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