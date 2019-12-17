Körfez Atalar Mahallesinde 4 Aralık 2019 günü meydana gelen üzücü trafik kazasında, annesi Nedime Durmuş ile yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen zihinsel engelli Esra Durmuş(37), aniden yola çıktı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte olan hususi bir otomobil talihsiz kadına çarptı. Vücudunda kırıklar ve iç kanama olan Esra Durmuş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Durmuş, akşam saatlerinde fenalaşarak kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Abdullah ve Nedime Durmuş çiftinin 4 çocuğundan biri ve bir dönem meclis üyesi olan halada AKP İlçe Başkan Yardımcılığı görevini Yürüten Erdal Durmuş’un da kuzeni olan Esra Durmuş’un cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.
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Trafik kazasında yaralanan kadın kurtarılamadı
Körfez İlçesi, Atalar Mahallesinde 2 hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Esra Durmuş(37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz