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Trafik kazasında yaralanan kadın kurtarılamadı

Körfez İlçesi, Atalar Mahallesinde 2 hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Esra Durmuş(37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Körfez Atalar Mahallesinde 4 Aralık 2019 günü meydana gelen üzücü trafik kazasında, annesi Nedime Durmuş ile yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen zihinsel engelli Esra Durmuş(37), aniden yola çıktı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte olan hususi bir otomobil talihsiz kadına çarptı. Vücudunda kırıklar ve iç kanama olan Esra Durmuş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Durmuş,  akşam saatlerinde fenalaşarak kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Abdullah ve Nedime Durmuş çiftinin 4 çocuğundan biri ve bir dönem meclis üyesi olan halada AKP İlçe Başkan Yardımcılığı görevini Yürüten Erdal Durmuş’un da kuzeni olan Esra Durmuş’un cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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