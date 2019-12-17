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Camilerde tabureye oturarak namaz kılanlara kötü haber

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan radikal karar... Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ya da sandalye üzerinde 'ima' ile namaz kılmayı sonlandırdı. Cami ve mescitlerdeki sabit oturakların kaldırılmasına karar verildi.
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Camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumunu yeniden değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, aldığı kararı 81 ilin valiliği ve il müftülüğüne tebliğ etti.

Namaz vakti girince evlerinde, bulundukları yerlerde, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınabilmesine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aşağıda yer alan görüşü uyarınca vaaz ve hutbeyle duyurulacak olan yeni kararlar ise şu şekilde:

CAMİ KÜLTÜRÜYLE BAĞDAŞMIYOR

* Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür.

* Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı; bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun görülmüştür.

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Yorumlar

(2)
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Abdullah - Bir de şu mikrofon konusuna el atın lütfen.

Camide var 10 kişi, imam ve müezzin mikrofon kullanıyor.

İlave olarak ezanlarda teganni çok bariz.

Lütfen...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 14:22

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