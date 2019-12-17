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Ayaz’dan Güney’e destek

AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, önceki dönem İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile İlçe binasında bir araya geldi. Ayaz, "Liderimize ve teşkilatımıza olan muhabbetimiz asla bitmez. Dün bizlere emanet olan bu makam bu gün size emanet. Değerli Ali kardeşim ve değerli yönetiminin her zaman yanlarında oldum olmaya da devam edeceğim" dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, önceki dönem İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile İlçe binasında bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret programında İlçe Başkan yardımcıları ve yöneticiler de hazır bulundu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ”

Gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Güney’e her zaman destek olmaya devam edeceğini söyleyen Hasan Ayaz, “Liderimize ve teşkilatımıza olan muhabbetimiz asla bitmez. Dün bizlere emanet olan bu makam bu gün size emanet. Değerli Ali kardeşim ve değerli yönetiminin her zaman yanlarında oldum olmaya da devam edeceğim. Üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Hoş sohbetiniz ve sıcak karşılamanız için hepinize teşekkür ediyorum ”diyerek gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“MÜCADELERİ ASLA UNUTULMAZ”

Samimi ve hoş sohbetlerin edildiği buluşmada konuşan Başkan Av. Ali Güney, “Partimiz kurulduğu günden bu güne masada akıl teri, sahada alın teri dökenlerin sayesinde, milletimizin teveccühünü kazanarak bu günlere gelmiştir. Zaman ve mekanın önceki sahipleri, değerli büyüklerimizin emekleri, mücadeleleri asla unutulmaz. Teşkilatımızın büyükleri, bizler için her zaman yol gösteren rehberlerimiz olmuştur. Bizler uzun soluklu bir maraton koşucusuyuz. Bayrağı devraldığımız noktadan daha yukarıya taşımak ile mükellefiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz eskisinden daha da iyi bir şekilde pekişerek artmaktadır. Değerli büyüğümüz, önceki dönem İlçe Başkanımız Hasan Ayaz’a bizlere her zaman destek olduğu ve bugün de ziyaret ederek memnun ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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