Şeker: “18.Bütçemiz de bir hizmet bütçesidir“

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Meclis’te görüşmeleri devam eden 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi içerisinde yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bütçesi üzerine AKP Grubu adına söz alarak konuşma gerçekleştirdi.

“YERLİLİK ORANI ARTTI”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2. AKP hükümetlerinin ise 18.bütçesinin görüşüldüğünü belirten Şeker, ülkeler arasındaki rekabeti etkileyecek en önemli parametrenin bilgi ve iletişim teknolojileri ve bu alana yapılacak yatırımların olduğunu ifade edip; “ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu genel olarak haberleşme ve posta sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. BTK’nın özellikle haberleşme alanında yaptığı yatırımlarla 3G ve 4,5G internet hizmeti gibi hayatımızı kolaylaştıracak bir çok uygulaması mevcuttur. Kurum bir taraftan 4,5G hizmeti ile halkımıza kablosuz yüksek hızlı internet kullanma özgürlüğü sunarken diğer taraftan 4,5G altyapısında kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin %45’i yerli ve milli ürünlerin olması nedeniyle şebekede ithalata bağımlılığı azaltmış, yerlilik oranını arttırmıştır” ifadelerinde bulundu.

“TAKDİRE ŞAYAN ÇALIŞMALARA İMZA ATMAKTA”

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, BTK’nın yerli ve milli teknoloji üretme noktasında büyük öneme sahip olduğunu belirtip; “ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun destekleriyle yerli ve milli bazistasyonumuz ULAK üretilmiştir. Yine 2019 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından tamamlanan bir başka proje Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi’dir. BTK, ülkemize yönelik siber tehlikelere karşı açıkların tesbit ve bertaraf edilmesi, önlem alınması, ilgili tarafların uyarılması gibi önemli görevler üstlenmekte ve bunun için takdire şayan çalışmalara imza atmaktadır. Bu bağlamda BTK tarafından Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ, UCUZ HİZMET SUNMAKTADIR”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hayata geçirdiği Güvenli İnternet Merkezi ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin milletimize güzel ve faydalı bir hizmet sunulduğunu ifade eden Şeker, “Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan, ‘Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmaktır’ diyerek gösterdiği hedefe yönelik BTK ve TÜBİTAK’ın destekleriyle OSTİM bünyesinde projelendirilen, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi başlatılmış olup çalışmaları devam etmektedir. Böylelikle BTK, yapmış olduğu çalışmalarla bir taraftan sektöre yön verirken bir taraftan da vatandaşlarımıza kaliteli, ucuz, güvenilir ve verimli hizmet sunmaktadır” dedi.

“YÜZDE 94’LÜK KISMI GENEL BÜTÇEYE AKTARILDI”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun özerk bir bütçeye sahip olduğunu ve kurumun genel bütçeden pay almadığını, aksine gelirinin büyük bir kısmını Genel Bütçeye aktardığını belirten AKP Kocaeli Milletvekili Şeker, “2019 yılı Kasım sonu itibariyle elde ettiği yaklaşık 4,4 milyar TL gelirin % 6 ’lık kısmı kuruma, geriye kalan %94’lük kısmı ise Genel Bütçeye aktarmıştır. 5,5 milyar TL’lik 2020 yılı tahmini bütçenin % 8’lik kısmı kuruma, kalan % 92 kısmı ise Genel Bütçeye aktarılması planlanmaktadır” dedi.