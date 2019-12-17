Birol Sağlam Gelecek Partisi’ne geçecek mi?

Gelecek Partisi’ne geçerek kurucular kurulunda yer alan ve Alevi Kültür Derneği’ndeki (AKD) görevlerinden istifa eden Doğan Demir’in ardından damadı olan AKD Kocaeli Şube Başkanı CHP’li Birol Sağlam’ında Gelecek Partisi’ne geçeceği iddialarına ilişkin Birol Sağlam yazılı açıklama gerçekleştirdi. Sağlam yaptığı açıklamada, “Bu şekilde spekülatif haberler üzerinden önce şahsıma daha sonra temsil ettiğim kuruma yönelen asılsız haberler, iftiralar ve gerçeği yansıtmayan iddialar düpedüz saygısızlıktır. Ben siyasi çizgim ve görüşüm dün ne ise bugünde aynıdır. Ve yarında öyle olacak" dedi.

“KİŞİLİK HAKLARIMA SAYGISIZLIKTIR”

“Kişilik haklarıma da saygısızlıktır” diyen Sağlam, “Yerel bir gazetede şahsımla ilgili yapılan açıklama üzerine bilgilendirme mecburiyeti hissettim. Anlaşılan o ki bu haber ve bu haberi yorumlayan, destekleyen anlayış beni, kurumsal kimliğimi ve onurumla yürüttüğüm mücadelemi tanımayacak kadar yetersiz bilgi sahibi. Haberin içeriğinde yer alan “Başka bir partiye geçecek mi?” sorusu aynı zamanda benim kendi özgür irademle hareket edemeyeceğimi düşündüren, algı yaratan ve nihayetinde hedef gösteren bir sorudur. Yani bir bakıma kişilik haklarıma da saygısızlıktır” ifadelerinde bulundu.

“GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR”

“Demir gerekli açıklamayı yapmıştır” diyen Sağlam, “Bu haberin içeriğine konu olan varsayımın tamamı; temsil ettiğim ve uzun yıllar şube başkanlığını yaptığım kurumun genel başkanının yeni kurulan bir siyasi partiye geçmesi üzerine kurgulanmıştır. Alevi Kültür Dernekleri Önceki Genel Başkanı Doğan Demir’in yeni kurulan partinin kurucular kurulunda yer almış olması kararı şahsi bir tercihdir. Genel Merkez yönetimi ile yapmış olduğu değerlendirme neticesinde kişisel olarak bu karara vardığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Konu ile ilgili gerek kurumumuzun Genel Merkezi, gerekse eski Genel Başkanımız Sayın Doğan Demir tarafından kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmıştır" dedi.

“BU ONURLU DAVAYI SÜRDÜRECEĞİM”

Onurlu davayı sürdüreceklerini belirten Sağlam "Bu şekilde spekülatif haberler üzerinden önce şahsıma daha sonra temsil ettiğim kuruma yönelen asılsız haberler, iftiralar ve gerçeği yansıtmayan iddialar düpedüz saygısızlıktır. Ben siyasi çizgim ve görüşüm dün ne ise bugünde aynıdır. Ve yarında öyle olacak. Uzun yıllar çeşitli kadro ve kademelerde onurumla yürüttüğüm bu mücadelemi bundan sonra da devam ettireceğim. Bu zamana kadar nasıl ki partim için mücadele ettiysem bundan sonra da aynı kararlılıkla bu onurlu davayı sürdüreceğim" ifadelerinde bulundu.

“BİROL SAĞLAM’IN DURUŞU NETTİR”

Sağlam son olarak, "Beni doğrudan hedef alan ve asılsız haberleri kimlerin ne maksatla yaptığını çok iyi biliyorum.Benim üzerimden bu şekilde bir algı operasyonu yürüterek oluşturulan bu propaganda ile şahsıma ve kurumuma kimsenin bu şekilde saygısızca müdahale etmeye hakkı yoktur. Böyle yalan ve uydurma duyum haberler ile karalama ve algı operasyonlarıyla beni ve kurumumu yıpratmaya çalışanlar iyi bilsinler ki; Birol Sağlam’ın duruşu nettir. Hayatım boyunca esnemedim, esnemeyeceğim. Böyle ucuz malzemelerle parti içi siyasi avantaj elde etmek isteyen anlayışa karşı da dik durmaya devam edeceğim. Ve yine iyi bilsinler ki; bundan sonra da bu anlayış ile mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerinde bulundu.