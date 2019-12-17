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Yahya Kaptan’da bu ağaçlar neden kesildi?

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir blokta birçok ağacın ‘budama’ adı altında kesilmesine blok sakinleri tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi G-13 blokta geçtiğimiz hafta sonu birçok ağacın kesilmesine blok sakinleri tepki gösterdi. Bir mahalleli durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, “ G-13 blokta ağaç düşmanlarının hafta sonu mesaisinden sonra geriye bıraktıkları... Aradan 24 saat geçmiş olmasına rağmen hala sinirler tepemde. Yıllar önce küçük bir fidanken beğenip aldığımız ,gün gün büyürken izlediğimiz,bakmaktan keyif duyduğumuz defne ağacımızı; ağacı odun sayan yeşilin kıymetini idrak edemeyen bir beyinsizin emriyle başka bir beyinsizin eline aldığı silahıyla kuşa çevirdiğini görünce şok olduk. Buna sebep olanlar dilerim Allahları’ndan bulurlar” ifadelerinde bulundu. Ağaçların neden kesildiği ise merak ediliyor.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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