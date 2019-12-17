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Murat Taylan büyük beğeni topladı

Ünlü ressam Ecaterina Nicolau’nun “Mevlana ve Semazenler” isimli sergisinin açılışında sahne alan Kocaelilerin tanıdığı Murat Taylan seslendirdiği ilahi parçalarıyla adeta gönüllere dokundu.
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Ünlü ressam Ecaterina Nicolau’nun “Mevlana ve Semazenler” isimli sergisi Cumhuriyet Parkı’nda bulunan İzmit Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Nicolau’nun Mevlana’yı anlattığı kişisel yağlı boya resim sergisinin açılışına yoğun katılım sağlandı. Şair, Yazar ve Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Can Akın’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen açılış programında Kocaelilerin tanıdığı Murat Taylan sahne aldı.

PLAKET VERİLDİ

Mevlana Haftası kapsamında gerçekleşen sergi açılışında sahne alan ünlü sanatçı Murat Taylan seslendirdiği ilahi parçaları ve şiirlerle adeta gönüllere dokundu.  Özellikle Taylan’ın seslendirdiği “Gel Gör Beni” adlı ilahi eseri büyük beğeni toplarken gecenin sonunda Biz İzmitiz Grubu Başkanı Hüseyin Erol katkılarından dolayı Taylan’a plaket takdim etti.

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