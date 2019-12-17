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'680 bin kadına şiddet eğitim verildi'

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısında ilimizde bugüne kadar 680 bin 402 kadına aile içi şiddet konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı dün Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleşti.  Toplantıda Vali Aksoy’un yanı sıra  Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Osman Abdullah Günaydın,  İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın, Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Gökalp Kutlu, Öğretim Üyesi Resmiye Özdilek katıldı.

STK'LARIN KATKISI ÖNEM TAŞIYOR

Toplantnın amacını anlatan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün 81 ilde eş zamanlı saat 10:00’da bu amaçla bir toplantı gerçekleştirdi. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi adına toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sadece emniyet güçleri değil STK’ların da çalışmalar katkı vermesi büyük önem taşımaktadır. İlimizde yaşanan olayları mevcut durumları gözden geçirmek adına ilgili birimlerimizle paylaşacağız. Temel amacımız kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi. Bugüne kadar eğitim sürecinde 680 bin 402 kadınımız eğitim çalışmasına katılmış, şiddet konusunda ilgilendirilmiştir” şeklinde konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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