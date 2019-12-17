Abbas Bayrak, başkan yardımcısı oldu

Derince Belediyesi’nde yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Abbas Bayrak, belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Başkan Aygün tarafından yapılan görevlendirme ile birlikte Abbas Bayrak, Derince Belediyesi’nde Kemal Bayraktar, Adnan Pala ve İbrahim Şirin’den sonra bu görevi yürütecek dördüncü isim oldu. Abbas Bayrak’tan boşalan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ise Yasin Korkmaz görevlendirildi.

Abbas Bayrak kimdir?

1967 yılında dünyaya geldi. 1990-1994 yılları arası Yuvacık Belediyesi’nde görev alan Abbas Bayrak, 1995 yılında Derince Belediyesi’nde göreve başlayarak 24 yıldır Derince Belediyesinde görevini icra etmektedir. Derince Belediyesinde, 8 yıl Fen İşleri Müdürlüğü ve 7 Yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Bayrak, Trakya Üniversitesi, Edirne Meslek Yüksek Okulu, İnşaat bölümü mezunu, evli ve üç erkek çocuk babasıdır.