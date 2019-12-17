Yılbaşı gecesi belediye önüne davet

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri Hakan Tanta, Çetin Sarıca, Genel Koordinatör Hakan Özkum, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu ve Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol'un da katıldığı toplantıda Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta yapılması planlanan proje hakkında esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

ESNAFIMIZA SORMADAN HAREKET ETMİYORUZ

Esnafların görüş ve taleplerine göre çalışmanın şekillendirildiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Sizlerden gelen isteklere göre sokakta zemin ve mobilya değişimi, alt yapı yenilenmesine başlayacağız. Esnafımıza soramadan, görüşünü almadan hareket etmiyoruz. Sizlerin de daha önce belirttiğiniz taleplere göre örnek projelerimizi hazırladık" açıklamasının ardından hazırlanan örnekleri gösterdi. Başkan Hürriyet hem vatandaşı hem esnafı mağdur etmeden sokağın yenileme çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

YILBAŞINDAN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Konuşmasına devam eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet "Bu çalışmayı yılbaşından önce tamamlamak istiyorduk. Ancak sizlerden gelen talep üzerine yılbaşından hemen sonra başlayacağız. Esnafımızı hiçbir konuda mağdur etmek istemiyoruz. Yılbaşı arifesinde vatandaşlarımızın da esnaflarımızdan yapacağı alışverişin etkilenmesini istemiyoruz” dedi.

YILBAŞI GECESİ BELEDİYE MEYDANINA DAVET

Yılbaşı gecesi şehir merkezinde gerçekleştirilecek programa da vatandaşları davet eden Başkan Hürriyet, "İstiyoruz ki hem esnafımız hem vatandaşımız kazansın. Vatandaşlarımız esnaftan alışverişlerini yapsın. Belediye Meydanına tüm esnaflarımız stant kurarak kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecek. Halkımızla yeni yılı karşılayacağız. Hepinizi bekliyoruz" dedi.