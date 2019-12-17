Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:02 TSİ- Gündem G: Bugün 14:11 TSİ

Yılbaşı gecesi belediye önüne davet

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta yapılacak olan yenileme çalışmalarını halkla birlikte karar vermek, fikirlerini almak için bölge esnaflarıyla bir araya geldi. Hürriyet, yılbaşı gecesi için tüm vatandaşları meydana davet etti
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri Hakan Tanta, Çetin Sarıca, Genel Koordinatör Hakan Özkum, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu ve  Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol'un da katıldığı toplantıda Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta yapılması planlanan proje hakkında esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

ESNAFIMIZA SORMADAN HAREKET ETMİYORUZ

Esnafların görüş ve taleplerine göre çalışmanın şekillendirildiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Sizlerden gelen isteklere göre sokakta zemin ve mobilya değişimi, alt yapı yenilenmesine başlayacağız. Esnafımıza soramadan, görüşünü almadan hareket etmiyoruz. Sizlerin de daha önce belirttiğiniz taleplere göre örnek projelerimizi hazırladık" açıklamasının ardından hazırlanan örnekleri gösterdi. Başkan Hürriyet hem vatandaşı hem esnafı mağdur etmeden sokağın yenileme çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

YILBAŞINDAN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Konuşmasına devam eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet "Bu çalışmayı yılbaşından önce tamamlamak istiyorduk. Ancak sizlerden gelen talep üzerine yılbaşından hemen sonra başlayacağız. Esnafımızı hiçbir konuda mağdur etmek istemiyoruz. Yılbaşı arifesinde vatandaşlarımızın da esnaflarımızdan yapacağı alışverişin etkilenmesini istemiyoruz” dedi.

YILBAŞI GECESİ BELEDİYE MEYDANINA DAVET

Yılbaşı gecesi şehir merkezinde gerçekleştirilecek programa da vatandaşları davet eden Başkan Hürriyet, "İstiyoruz ki hem esnafımız hem vatandaşımız kazansın. Vatandaşlarımız esnaftan alışverişlerini yapsın. Belediye Meydanına tüm esnaflarımız stant kurarak kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecek. Halkımızla yeni yılı karşılayacağız. Hepinizi bekliyoruz" dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdris Korkut vefat etti mask
İdris Korkut vefat etti
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar ortaya çıkabilir mask
Asgari ücrette kritik gün! İlk rakamlar ortaya çıkabilir
Motorine zam gelebilir mask
Motorine zam gelebilir
Atatürk 19 Mayıs’ta tüm stadlarda anılabilecek mask
Atatürk 19 Mayıs’ta tüm stadlarda anılabilecek
Konut kredilerinde patlama mask
Konut kredilerinde patlama
Plajyolu tramvay geçidi ışıl ışıl oldu mask
Plajyolu tramvay geçidi ışıl ışıl oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL