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Gelecek Partisi’nin kurmayları belli oluyor

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin yönetimi, perşembe günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla belirlenecek.
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Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan eski AKP Konya Milletvekili Ömer Ünal, “Perşembe günü Ankara Bilkent Otel’de partimizin genel başkanı, genel başkan yardımcıları ve ‘gölge kabine’ niteliği taşıyan 16 politika izleme kurullarımızın başkanları seçilecek. Parti yönetimindeki görevlendirmeler tamamen kurucular kurulu listesinde yer alan kişilerden oluşacak” dedi.

“AKTİF GÖREV ALMAK İSTEYEN 5 BİN KİŞİ VAR”

Parti yönetiminin belirlenmesinin ardından il ve ilçe teşkilatlanmasına hız verileceğini ve il başkanlarının da oluşturulan isim havuzlarından belirleneceğini aktaran Ömer Ünal, “Sadece Konya için başvuran ve aktif görev almak istiyorum diyen 5 bin kişi var. Parti yönetimi belirlendikten sonra il ve ilçe başkanlıkları kurulacak ve hızlı bir şekilde teşkilatlar kurulacak” diye konuştu.

“SİYASETİN MERKEZİ KONYA OLACAK”

Ahmet Davutoğlu’nun ‘Genel Başkan’ olarak ilk ziyaretini memleketi Konya’ya yapacağını belirten Ünal, “Konya her zaman Türkiye’de siyasetin merkezi haline gelmiştir. Sayın Davutoğlu harekatın ilk adımını memleketi Konya’dan atacak. Konya’ya çok önem veriyor. Bu yüzden yeni partimizin de siyaset merkezi Konya olacak” dedi. (Sözcü)

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