Türk Ocakları: Allah belanızı versin

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi, Doğu Türkistanlılara karşı yapılan Çin zulmü nedeniyle bugün İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan PTT’ye giderek zulme karşı Çin Ankara Büyükelçisi Deng-Li’ye mektup gönderdi. Düzenlenen etkinliğe Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkası Yücel Alpay Demir, dernek yöneticileri ve çok sayıda STK katılım gösterdi.

“MEKTUP GÖNDERMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Başkan Demir mektup gönderimi öncesi yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey olmasa bile Doğu Türkistanlılar soydaşları tarafından önemsendiklerini, dertleriyle dertlenenlerin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Mektup kampanyasının sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde Müslüman Türklerin acısını hisseden insan varsa mektup göndermesini talep ediyoruz. Çin’in her tarafını protesto etsek ne olur. İliğimize kadar işlemişler. Mektubu yazdığımız kağıt, mektubu koyduğumuz zarf, ağzını yapıştırdığımız yapıştırıcı bile Çin malı. Dışarıdan ne alıyorsak onu içeride üretmeye gayret göstermeliyiz ki tüm zalimlerin elini kolunu bağlayabilelim” dedi.

“ULAN ÇİN-Lİ”

“Saygınlığı kaldığı söylenemez” diyen Demir, “Her ne kadar “Li” senin ülkende bir insan ismi olsa da sizin sevgi ve insanlığı bir arada algılamaktan uzak bir ırk olduğunuzu yönetim anlayışınızı ve tarihinizi göz önüne aldığımızda ikimizde biliyoruz. En azından şu aşamada bizim nazarımızda öylesiniz. Aslında diplomatik nezaket gereği size ‘sayın’ diye de hitap edebilirim. Zira bu ‘sayın’ ifadesi ülkemizde katiller, zalimler ve terörist başları için de kullanıldığından pekte saygınlığı kaldığı söylenemez. Siz de de bu sıfatların pek çoğunun mevcut olduğunu düşündüğümden, sanırım bu ifadeyi de hak ediyorsunuz ama, yine de kibar olmaya çalışarak kendi yöresel üslubum ile sesleneyim. ‘Ulan Çin-Li” ifadelerinde bulundu.

“İNSANLIK SUÇUNU DURDURUN”

“İnsanlık suçunu bir an önce durdurun” diyen Demir, “Önce bizleri yoktan var eden Yüce Allah, sonra da onun yeryüzündeki merhametli ve adil kulları yani Yüce Türk milletinden aldığım güce dayanarak söylemek isterim ki yaklaşık yetmiş yıldır, Şinkiang, Sincan gibi saçma sapan terim ve kavramlarla yoklaştırmaya, yok saymaya ve yoksullaştırmaya çalıştığınız kadim Türk yurdu… Tuna’dan- Tarım Havzasına, Kaşgar’a Yarkent’e Balasagun’a uzanan Uygur Türkleri’nin öz vatanı Doğu Türkistan’da ki zulüm ve insanlık suçunu bir an önce durdurun. Biliriz ciddiye almayacaksın. Bir buçuk milyara yakın nüfusunla, dünyanın birçok yerinde ve ülkemde her yerden fışkıran çakma-sahte kendin gibi Çin malı ürünlerin ve teknolojinle sözüm ona süper güç adayısın! Hükümetinizle de borç alacak ilişkilerim yürüttüğüm çöpe atılamayacak projelerim var elim güçlü, sizin şuan için haykırmaktan ve buğzetmekten başka elinizden ne gelir diyorsun. Hakkın da var” dedi.

“SENİN EN BÜYÜK KORKUNDUR”

“Uygur Türkleri’nin çığlıkları duyulsun diye çırpınıyoruz” diyen Demir, “Maalesef ki geçmişte olduğu gibi bugün de Türk olmanın ağır bedeller gerektirdiği zor ve hassas zamanlardan geçiyoruz. Kendi vatanımızda sesimizi duyurmaktan, davamızı, hakkımızı savunmaktan imtina eder olmuşuz, bizler de Türk Milliyetçileri olarak her mağdura sahip çıktığımız gibi Müslüman Uygur Türkleri’nin de çığlıkları duyulsun umuduyla çırpınıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki 40 çerisiyle senin saraylarını basan Kürşat, sana kilometrelerce uzunluktaki setleri yaptıran şanlı ecdat, bir avuç imanlı basmacıyla dünyayı sana dar eden Atalık Gazi Yakup Bey ve onların evlatları senin en büyük korkundur. Vahşetinin ve eziyetlerinin bilinç altındaki en büyük sebebi budur” şeklinde konuştu.

“KULAĞINIZA KÜPE OLSUN”

Türk’ün adil ve merhametli olduğunu belirten Demir, “Her ne kadar şuan çaresiz gibi görünsek de başta Uygurlar olmak üzere milyonlarca Müslüman Türk her an ensendedir. Bir Kürşat veya Yakup Bey ile tepene binmemiz İnşallah çok gecikmeyecektir. Değil 5 süper güç devletin 1’i, hepsi ve dahi dünyanın tamamı olsan da bir Türk etmezsiniz! Çünkü Türk güçlü olduğu kadar adil ve merhametlidir, siz ise bu insani duygulardan asırlardır bi habersiniz. Yaklaşık iki bin yıldır sizin ve her türlü sömürü düzeninin türlü oyunlarına karşı verdiğimiz mücadele ve yapacaklarımızın teminatı olan yaptıklarımız kulağınıza küpe olsun” dedi.

“ALLAH BELANIZI VERSİN”

Demir son olarak, “Ekonomik, askeri ve nüfus gücünüzle kimseye hesap vermeden, kamplarınızda gözetim altında tutarak hayatta mı ölümü sağ mı diye haber vermediğiniz, evlerine zorla yerleştirilmiş bir Çin’linin varlığı ile can, mal ve namus güvenliği olmadan yaşattığınız, Çin’li erkeklerle zorla evlendirilerek hayatı kararttığınız Müslüman Türkleri ve Doğu Türkistan’ın tamamında sizin yaşattığınız her dramı, her vahşeti izlerken, her cinayeti izlerken-okurken-duyarken içimden size dair geçen en kalbi ifadem aklınızda bulunsun. Allah belanızı versin, amin” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Açıklamanın sonunda Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Şairleri’nden Eyüp Cüce’nin zulme karşı yazdığı şiir okundu.