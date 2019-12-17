SP GİK Üyesi Sezen: Çocuklar fuhuşta kullanılmaya başlandı

Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları, bugün Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) aylık faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla İl Divan Toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün ve yönetiminin yanı sıra, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Av. Alev Sezen ve 12 ilçeden çok sayıda partili kadın katılım sağladı.

“ÇOK KALİTELİ BİR SİYASİ ORTAM YOK”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Kadın kolları olunca gündemimiz de siyasetin ve siyasi kararların kadını ne kadar etkilediği oluyor. Önemli bir konu da şu ki; Zor bir süreçte siyaset yaptığımız doğru. Çok kaliteli bir siyasi ortam yok. İktidar partisinin yaklaşımıyla gelişen ‘Ya benimlesin ya karşımdakiylesin’ gibi bir ortam yürütülmeye çalışılıyor. Geleceğin saadetle geleceğini bilerek ve inanarak bizlerin sahadaki çalışmalarını da zorlaştıran bu uygulamaları getirenler, bugün bizim yaptıklarımızla alay edenler yarın bizimle halay çekecek” dedi.

“MESAJIMIZI ÖNCE KADINA GÖTÜRECEĞİZ”

“Nüfusun yüzde 49.8’i kadın” diyen Şengün, “Kocaeli’de de 2 milyona yakın nüfusun yarısını oluşturan tüm kadın seçmenimize yöntemlerimizi ulaştıracak olan sizlersiniz. Kocaeli’nin tamamını kapsayacak şekilde kadrolaşacak ve bu kadro ile birlikte de 2 milyona mesajımızı ulaştıracak yine sizlersiniz. Nüfusun yüzde 49.8’i kadın. Nüfusun yarısı kadının kendisi, diğer yarısının da annesi. Dolayısıyla mesajımızı önce kadına götüreceğiz. 82 milyonun refahı için çalışacağız. Kocaeli’nin tamamında, hiçbir mahallesinde eksiklik kalmayana kadar azimle inançlar hidayetle dirayetle çalışmalarımızı ortaya koyacağız” ifadelerinde bulundu.

“HAYATIMIZDA ÇOK FAZLA ŞEY DEĞİŞTİ”

Şengün’ün ardından konuşan GİK Üyesi Av. Alev Sezen, “2002’den sonra aktif siyasete başladım. O dönem 18 yaşındaydım. Şu anda hiçbirimizin bir dakika olsun durma gibi bir lüksü yok. Muhalefet de sesini duyurmakta sıkıntı çekiyor. 1959’da başlayan AB serüveni yapılan bir anlaşma ile hayatımızı daha da etkiler hale geldi. Bu anlaşma ile hayatımızda çok fazla şey değişti. Vakıflar Kanunuyla birçok gayrimenkul azınlıklara devredildi. Siz hiçbir hak almadan sadece verici olduğunuzda bu devletçilik politikasına girmiyor” dedi.

“AKP TABANI BİR TAKIM ARAYIŞ İÇERİSİNDE”

Devamında Gelecek Partisi’nden bahseden Sezen, “Biz şu anda sadece ‘Sondaj gemilerimiz Akdeniz’de geziyor’ diye seviniyoruz. Ama bakıyorsunuz ki atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Yeni bir parti var. AKP dışarıdan yaptığı anlaşmalarda çok sadık. Dışarıya baktığınızda bunların uygulanmadığını, yine dışarıdakilerin dediklerinin olduğunu görüyorsunuz. AKP tabanı birtakım arayış içerisinde. Yeni yeni küçük partilere girme ihtiyacı duyuyorlar. Yeni partinin ismine baktığınızda zaten Saadet Partisi’nin ‘Gelecek Saadet’le gelecek’ sloganından almış: Gelecek Partisi” ifadelerinde bulundu.

“ÇOCUKLAR FUHUŞTA KULLANILMAYA BAŞLANDI”

“Çocuk gelin” hakkında konuşan Sezen, “Ailelere baktığımızda annelerimizi babalarımızı huzurevlerine gönderiyoruz maalesef. Çocuklarımız teknoloji bağımlısı. Şiddet olaylarının arttığını hep birlikte televizyonlarda izliyoruz, görüyoruz. AB sürecinde yapılan hukuki değişikliklerle biz bu duruma getirildik. Nafaka kanunu değişti. Çocuk geline karşı çıkılıyor. Evet çocuk gelinler olmasın. Feministlere gelince zina serbest olsun, ama imam nikahı yasaklansın diyorlar. İmam nikahı suç olmaktan daha yeni çıkarıldı. Çocuk gelin olmasın deniliyor ama AKP hükümeti bunu şikayete bağlı hale getirdi. Şimdi bakıyorsunuz çocuklarımız fuhuşta kullanılmaya başlandı” dedi.

“DEVLETİN KADINLARA DESTEK SAĞLAMASI LAZIM”

Soyadı Kanununa da değinen Sezen, “Soyadıyla ilgili düzenleme değiştirildi. Boşanma durumunda çocuk artık babasının soyadını taşımak zorunda değil. Peki sonra kadın çocuğuna kendi soyadını verdi. Sonra gidip başka biriyle evlendi. Bu çocuk kimin soyadını taşıyacak?Bir kadının çalışması güzel bir şey. Ama bir kadın, çocuğunu bırakıp mecburiyetten asgari ücretle çalışıyorsa bir proje yapmamız lazım. Devletin bu kadınlara destek sağlaması lazım” şeklinde konuştu.