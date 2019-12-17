Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:59 TSİ- Gündem G: Bugün 17:35 TSİ

Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlandı. 19 Aralık Perşembe günü saat 16:30 ila 17:30 arasında İzmit Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park meydanı, Gebze Kent Meydanı’nda eylemler yapılacak
mask

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlandı. Uyuşmazlık nedeniyle metal işçileri tüm bölgelerde sokağa çıkıp eylem yapacak. Kocaeli’de de 19 Aralık Perşembe günü saat 16.30 ila 17.30 saatleri arasında İzmit Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park meydanı, Gebze Kent Meydanı’nda eylemler yapılacak. Konuyla ilgili Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi’nin açıklaması şöyle:

130 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bilindiği üzere sendikamız Türk Metal ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen yaklaşık 130.000 dolayında metal emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri işveren Sendikası MESS 'in uzlaşmaz tutumu sebebiyle uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Türk Metal sendikası metal işçisinin alın teri emeğinin karşılığını almak için günlerdir yetkili olduğu işyerlerinde eylemlerini sürdürmüş sürdürmeye devam edilecektir.

SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Uyuşmazlıkla kesilen toplu sözleşmeler nedeniyle tüm bölgelerde olduğu gibi Kocaeli bölgemizde de metal işçilerinin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yapılarak kamuoyu bilgilendirilecektir. Basın Açıklamalarının yapılacağı alanlar aşağıda belirtilmiş olup Türk Metal Sendikamızın tertiplemiş olduğu basın açıklamalarına kamuoyunu aydınlatmak adına basın kuruluşlarımızın katılımı son derece büyük önem taşımaktadır.” Buna göre 19 Aralık Perşembe günü saat 16: 30 ila 17: 30 zaman dilimleri arasında İzmit merkez Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park meydanı, Gebze Kent Meydanı’nda eylemler yapılacak.

Bugün 14:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Cemo - Çiksınlarda görelim.Türk-iş e bağlı sendikararın yapacağı her eylem göstermeliktir.Yaşasın DİSK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Aralık 15:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Efsane başkan Halit Kopya yaşamını yitirdi mask
Efsane başkan Halit Kopya yaşamını yitirdi
 İki sokak birbirine bağlandı mask
 İki sokak birbirine bağlandı
İdris Korkut vefat etti mask
İdris Korkut vefat etti
Türk Ocakları: Allah belanızı versin mask
Türk Ocakları: Allah belanızı versin
Birol Sağlam Gelecek Partisi’ne geçecek mi? mask
Birol Sağlam Gelecek Partisi’ne geçecek mi?
AYM’den 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu mask
AYM’den 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL