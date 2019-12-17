Metal işçileri Kocaeli'de sokağa iniyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlandı. Uyuşmazlık nedeniyle metal işçileri tüm bölgelerde sokağa çıkıp eylem yapacak. Kocaeli’de de 19 Aralık Perşembe günü saat 16.30 ila 17.30 saatleri arasında İzmit Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park meydanı, Gebze Kent Meydanı’nda eylemler yapılacak. Konuyla ilgili Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi’nin açıklaması şöyle:

130 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bilindiği üzere sendikamız Türk Metal ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen yaklaşık 130.000 dolayında metal emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri işveren Sendikası MESS 'in uzlaşmaz tutumu sebebiyle uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Türk Metal sendikası metal işçisinin alın teri emeğinin karşılığını almak için günlerdir yetkili olduğu işyerlerinde eylemlerini sürdürmüş sürdürmeye devam edilecektir.

SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Uyuşmazlıkla kesilen toplu sözleşmeler nedeniyle tüm bölgelerde olduğu gibi Kocaeli bölgemizde de metal işçilerinin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yapılarak kamuoyu bilgilendirilecektir. Basın Açıklamalarının yapılacağı alanlar aşağıda belirtilmiş olup Türk Metal Sendikamızın tertiplemiş olduğu basın açıklamalarına kamuoyunu aydınlatmak adına basın kuruluşlarımızın katılımı son derece büyük önem taşımaktadır.” Buna göre 19 Aralık Perşembe günü saat 16: 30 ila 17: 30 zaman dilimleri arasında İzmit merkez Sabri Yalım Parkı, Gölcük Anıt Park meydanı, Gebze Kent Meydanı’nda eylemler yapılacak.