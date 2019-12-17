Liseli kız voleybolcular file üstünde şov yapıyor

Derince Spor Salonu’nda T ve U grubuna ait maçlar oynandı. Günün ilk maçı Milangaz Hacer Demirören MTAL ile Özel Yeşil Vadi Anadolu Lisesi arasındaydı. Maçı 25-18 ve 25-19’luk setlerde 2-0 kazanan Milangaz Hacer Demirören Anadolu Lisesi 2 puanın sahibi oldu. İkinci maç Körfez Atatürk Anadolu Lisesi ile Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi karşısında iyi bir voleybol ortaya koydu. 4-25 ve 15-25’lik setlerle maçı kazanan Körfez Atatürk hanesine galibiyet yazdırdı.
ÜÇÜNCÜ MAÇLAR CUMA GÜNÜ
Günün üçüncü karşılaşmasında Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Özel Asaf Anadolu Lisesi arasındaydı. Çok rahat bir oyunun ardından 25-3, 25-6’lık iki setle maçı kazanan Necip Fazıl sevinen taraf oldu. Günün son maçında iki Derince okulu Yenikent Anadolu Lisesi ve Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi karşılaştı. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yenikent Anadolu Lisesi maçı 11-25 ve 13-25’lik setlerle kazandı ve 2’de 2 yaptı. Rakibi ise 2. maçını da kaybetti. Okullar Arası A Genç Kız Voleybolda üçüncü maçlar Cuma günü Derince Spor Salonu’nda oynayacak ve müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. N Ahmet AKAY
CUMA GÜNÜNÜN PROGRAMI – Derince Spor Salonu
10.00 Çamlıtepe MTAL – Körfez Atatürk Anadolu Lisesi
11.00 Milangaz Hacer Demirören MTAL. – Oruç Reis AL
12.00 Özel İlk Karar AL – Yenikent AL
14.00 Derince Necip Fazıl AL – Merkez Bankası Derince AL
MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: 2
ÖZEL YEŞİL VADİ ANADOLU LİSESİ: 0
SALON: Derince
HAKEMLER: Hüseyin Ayberk Altınok***, Hamza Altınok***
MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: Beyza***, Adlen***, Ebrar***, Ezgi***, Gülser***, Nurselin***, Sinem***, Yağmur***, Zilan***
ÖZEL YEŞİL VADİ ANADOLU LİSESİ: Sinem**, Rümeysa**, Nisanur***, Emine**, Tauna**, Yağmur**, Sudem**, Zinnur**, Nuray**
SETLER: 25-18, 25-19
ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: 0
KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ: 2
SALON: Derince
HAKEMLER: İlker Küçük ***, Recep Tavlı ***
ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: Çağla **, Aslı **, Dila **, Begüm ***, Fatma **. Ayşegül **, Ezel **, Melda **, Halise **, Elif **, Nursena **, Reyhan **, Selinay **, Tuğba **
KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ: Yağmur Çağlayan***, Yağmur Savat***, Yağmur Burçin Karasakal***, Gizem***, Nisa**, Buse**, Doğa***, Hilal***, Betül***, Sude***, Naz***, Peri Gümüş***
SETLER: 4-25,15-25
DERİNCE NECİP FAZIL AL: 2
ÖZEL ASAF AL: 0
SALON: Derince
HAKEMLER: Hamza Altınok***, İnci Esan Erdem***
DERİNCE NECİP FAZIL AL: Yaren***, Bera***, Süeda***, Ceren Günaydınoğlu***, Gültepe***, Mervenur***, Azra**, K.Yaren**, Zeynep**, Çiğdem**, Damla***, K.Zeynep**
ÖZEL ASAF AL: Hilal**, Busenur**, Dilara***, Betül**, Sıla**, Rumeysa**, Feyzanur**, Zeynep**
SETLER: 25-3, 25-6
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 0
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 2
SALON: Derince
HAKEMLER: Hüseyin Ayberk Altınok***, İlker Küçük***
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Ecem**, Beyza***, Sude**, İpek**, Aysu**, Birsu**, Sinem**, İdil**, İrem***, Eylül**, Çağlanur**
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Yağmur***, Elanur***, Sinem***, Yeşim***, CerenGöl ***, Feyza***, Beste***
SETLER: 11-25,13-25
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz