Liseli kız voleybolcular file üstünde şov yapıyor

Derince Spor Salonu’nda T ve U grubuna ait maçlar oynandı. Günün ilk maçı Milangaz Hacer Demirören MTAL ile Özel Yeşil Vadi Anadolu Lisesi arasındaydı. Maçı 25-18 ve 25-19’luk setlerde 2-0 kazanan Milangaz Hacer Demirören Anadolu Lisesi 2 puanın sahibi oldu. İkinci maç Körfez Atatürk Anadolu Lisesi ile Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi karşısında iyi bir voleybol ortaya koydu. 4-25 ve 15-25’lik setlerle maçı kazanan Körfez Atatürk hanesine galibiyet yazdırdı.

ÜÇÜNCÜ MAÇLAR CUMA GÜNÜ

Günün üçüncü karşılaşmasında Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Özel Asaf Anadolu Lisesi arasındaydı. Çok rahat bir oyunun ardından 25-3, 25-6’lık iki setle maçı kazanan Necip Fazıl sevinen taraf oldu. Günün son maçında iki Derince okulu Yenikent Anadolu Lisesi ve Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi karşılaştı. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yenikent Anadolu Lisesi maçı 11-25 ve 13-25’lik setlerle kazandı ve 2’de 2 yaptı. Rakibi ise 2. maçını da kaybetti. Okullar Arası A Genç Kız Voleybolda üçüncü maçlar Cuma günü Derince Spor Salonu’nda oynayacak ve müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. N Ahmet AKAY

CUMA GÜNÜNÜN PROGRAMI – Derince Spor Salonu

10.00 Çamlıtepe MTAL – Körfez Atatürk Anadolu Lisesi

11.00 Milangaz Hacer Demirören MTAL. – Oruç Reis AL

12.00 Özel İlk Karar AL – Yenikent AL

14.00 Derince Necip Fazıl AL – Merkez Bankası Derince AL

MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: 2

ÖZEL YEŞİL VADİ ANADOLU LİSESİ: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Hüseyin Ayberk Altınok***, Hamza Altınok***

MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: Beyza***, Adlen***, Ebrar***, Ezgi***, Gülser***, Nurselin***, Sinem***, Yağmur***, Zilan***

ÖZEL YEŞİL VADİ ANADOLU LİSESİ: Sinem**, Rümeysa**, Nisanur***, Emine**, Tauna**, Yağmur**, Sudem**, Zinnur**, Nuray**

SETLER: 25-18, 25-19

ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: 0

KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: İlker Küçük ***, Recep Tavlı ***

ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ: Çağla **, Aslı **, Dila **, Begüm ***, Fatma **. Ayşegül **, Ezel **, Melda **, Halise **, Elif **, Nursena **, Reyhan **, Selinay **, Tuğba **

KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ: Yağmur Çağlayan***, Yağmur Savat***, Yağmur Burçin Karasakal***, Gizem***, Nisa**, Buse**, Doğa***, Hilal***, Betül***, Sude***, Naz***, Peri Gümüş***

SETLER: 4-25,15-25

DERİNCE NECİP FAZIL AL: 2

ÖZEL ASAF AL: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Hamza Altınok***, İnci Esan Erdem***

DERİNCE NECİP FAZIL AL: Yaren***, Bera***, Süeda***, Ceren Günaydınoğlu***, Gültepe***, Mervenur***, Azra**, K.Yaren**, Zeynep**, Çiğdem**, Damla***, K.Zeynep**

ÖZEL ASAF AL: Hilal**, Busenur**, Dilara***, Betül**, Sıla**, Rumeysa**, Feyzanur**, Zeynep**

SETLER: 25-3, 25-6

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 0

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Hüseyin Ayberk Altınok***, İlker Küçük***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Ecem**, Beyza***, Sude**, İpek**, Aysu**, Birsu**, Sinem**, İdil**, İrem***, Eylül**, Çağlanur**

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Yağmur***, Elanur***, Sinem***, Yeşim***, CerenGöl ***, Feyza***, Beste***

SETLER: 11-25,13-25