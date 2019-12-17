İlimtepe Kullarspor Koordinatörü Metin Özkan’ın 10 yıldır Salı akşamları Körfez İlçe’de geleneksel olarak organize ettiği halı saha grubu, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden İlimtepe Kullarspor’un konuğu oldu. Kırmızı Siyahlıların tesislerini gezen ve tesislere hayran kalan konuklar, Kullarspor’da çok önemli işlerin olduğunu ifade ettiler ve “Bu tesisler varken, Kullar’ın sırtı yere gelmez” dediler.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

İşletmeciliğini Kullarspor’un üstlendiği Kullar Meydan Kafe Restoran’da bir araya gelen misafirler Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından en iyi şekilde ağırlandı. Kocaeli İl Asayiş Müdürü Yusuf Aydın, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Durmuş Yıldırım, Kocaeli Kars Iğdır Vakfı Eski Başkanı Mehmet Irak, SGK İl Müdür Yardımcısı Gökhan Özecik, Kocaelispor’un eski futbolcularından Murat Vatansever ve Tuncay Akgün, Avukat Nizamettin Özaydınlı, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sadettin Yılmaz, iş insanları Cengizhan Ayçiçeği, Togay Polat, Zafer Durak, Çetin Zerenoğlu, İrfan Özkartal ve Sedat Sözen, futbolcu menajeri Ali Yenigün, Körfez eski meclis üyeleriVahit Eryılmaz ve Tayfun Balıkçı buluşmada yer aldı.

GENÇLİĞE YATIRIM DAHA KIYMETLİ

Ev sahibi Kullarspor Kulüp Fahri Altıntaş açış konuşmasını yaptı ve “Siz değerli konuklarımızı burada ağırlamaktan gurur duyduk. Kullarspor kurumsal anlamda da belli bir noktaya geldi. Tabii ki profesyonel ligi hedefliyoruz ancak gençlerimize yapılan yatırımı daha çok önemsiyoruz” dedi.Kullar Tesisleri’ni gezen konuklar Başkan Altıntaş’tan detaylı bilgiler aldı. Hayranlıklarını gizleyemeyen misafirler Kullar ekibine başarı temennisinde bulundu.