Umarız bu güzel kareler sahaya da yansır

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Diliskelesi ile Köseköy Ateşspor arasında ciddi bir gerilim vardı. Her iki maçta da yaşanan olaylar gündemdeki yerini aldı. İlk Diliskelesi – Başiskele Damlar mücadelesinde de çıkan olaylar can sıktı. Pazar günü Başiskele Damlar ile Diliskelesi maçı oynanacak. Hem bu maç öncesinde hem de Diliskelesi – Ateş maçlarının ardından oluşan gerilimin sona erdirilmesi amacı ile basına kapalı toplantı tertiplendi.

TARAFTAR EL SIKIŞTI

Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF BaşkanıMurat Aydın, Köseköy Ateşspor, Diliskelespor ve Başiskele Damlarspor başkan ile yönetimleri Hasan Doğan Amatörevi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda sporun kardeşlik ve centilmenlik olduğuna vurgu yapılırken, Kocaeli amatör camiasının büyük bir aile olduğu belirtildi. Taraftar el sıkışırken, bu görüntülerin saha içine de yansıması temenni edildi.