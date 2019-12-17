Bekirderespor’dan sitem!

Açıklama şu ifadelere yer verildi: Son maçta yaşanan olaylar sonrasında yönetim kurulumuz olağanüstü toplanarak değerlendirme toplantısı yaptı. Görevde olduğumuz 6 sezon boyunca yensek de yenilsek de her maç sonunda rakiplerimizi saygı çerçevesinde uğurlamayı ve sporun dostluk yönünü öne çıkarmayı kendine ilke edinen kulübümüz herşeye rağmen bundan sonra da her misafir takıma aynı şekilde davranacaktır.
AMATÖR TAKIM RUHUNA YAKIŞMADI
Sporun birleştirici gücüne ve amatör takım ruhuna yakışmayan olayların içinde kaldığımız için üzüntü duyduğumuzu belirterek, kalan maçlarda ve görevde olduğumuz süre boyunca centilmenliğimizden ve spor ahlakımızdan vazgeçmeyeceğimizi tüm spor camiasının bilmesini isteriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz