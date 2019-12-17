Kocaelispor’un emektar şoförü, Nam-ı “Diğer Bekir Hava Yolları” Bekir Soğukoğlu ile eşi Nazmiyet Hanım’ın 24 yaşındaki oğlu Mehmet evliliğe ilk adımını attı. Murat – Yasemin Coşkun çiftinin 22 yaşındaki kızları Sevde Hanım ile nişanlanan Mehmet Soğukoğlu büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını ifade etti. Damat adayının babası Bekir Soğukoğlu “Çok iyi bir aile ile inşallah dünür oluyoruz. Ancak oğlumuzun ve kızımızın mutluluğu her şeyden önemli” diyerek genç çifti kutladı.
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Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı
Kocaelispor’un emektar şoförü, Nam-ı “Diğer Bekir Hava Yolları” Bekir Soğukoğlu ile eşi Nazmiyet Hanım’ın 24 yaşındaki oğlu Mehmet evliliğe ilk adımını attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz