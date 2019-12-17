Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı

Kocaelispor’un emektar şoförü, Nam-ı “Diğer Bekir Hava Yolları” Bekir Soğukoğlu ile eşi Nazmiyet Hanım’ın 24 yaşındaki oğlu Mehmet evliliğe ilk adımını attı. Murat – Yasemin Coşkun çiftinin 22 yaşındaki kızları Sevde Hanım ile nişanlanan Mehmet Soğukoğlu büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını ifade etti. Damat adayının babası Bekir Soğukoğlu “Çok iyi bir aile ile inşallah dünür oluyoruz. Ancak oğlumuzun ve kızımızın mutluluğu her şeyden önemli” diyerek genç çifti kutladı.