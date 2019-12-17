Gururumuz salon futbolumuz balon

İzmit Belediyeli Sultanlar Süper Lig’de yer alıyor. Kağıtspor voleybol ve basketbol takımları da en üst lige yükselmeye hazırlanıyor. Ancak profesyonel ve BAL futbolunda, Kocaelispor dışında, biraz da Derince olmak üzere, diğer tüm takımlarımız adeta hüsran yaşatıyor

FUTBOLDA SEZONLARIN İLK YARISI BİTTİ…

3.Lig’de bu sezon yine yüzümüzü Kocaelispor güldürüyor. 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor, Selahaddin Dinçel ile adeta devrim yaptı. İlk yarı tatiline gören futbol takımlarımız içerisinde bir tek Kocaelispor zirvede yer alırken, Belediye Derince Play-Off hattına son anda girdi ve diğerlerinden yine de başarılı bir grafik çizdi. Darıca ve özellikle de Gölcükspor adeta kahretti. Yarı profesyonel olarak adlandırılan Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de ise ilimizi temsil eden takımlarımız yeniler Karamürsel ve İlimtepe ile eskiler Başiskele Doğantepe, Çayırova ve Gebzespor, morallerimizi alt üst etti, psikolojimizi bozdu.

SALONDA MAKUS TALİHİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ AMA…

Bu arada yıllarca fırtına gibi estiğimiz, 90’lı yıllarda damga vurduğumuz özellikle kadın futbol, basketbol ve voleybolunda, yıllar süren talihsizlik nihayet yenilecek gibi görülüyor. 2000’li yıllardan sonra Kocaelispor’un çöküşe geçmesinin ardından ilk darbeyi yiyen deplasmanlı salon takımlarımız birer ikişer kapanırken, üzerimize de ölü toprağı serilmişti. İzmit Belediyesi Nevzat Doğan ile ilk kıvılcımları yaktıktan ve Fatma Kaplan Hürriyet’in tam destek vermesinden sonra, Süper Lig’de bu yıl daha iyi bir konuma gelen takımda, maddi kriz can sıkıyor. Herkes ‘Yine mi hüsrana uğrayacağız, yine mi bir salon kulübümüz kapanacak?’ korkusu yaşarken, yönetim çare arıyor.

BÜYÜKŞEHİR BLD. KAĞITSPOR İŞE CİDDİ BAKIYOR…

SEKA Fabrikası’nın yıkılması sırasında, kapanacağı şeklinde korkular yaşayan ancak yerel basının girişimiyle ayakta tutulan ve hatta dev bir kulüp haline gelen Kağıtspor ise, ferdi sporlardaki Dünya ve Avrupa rekorlarından sonra, yeniden salona el attı. Bu yıl voleybol ve basketbol takımlarına ciddi kaynaklar aktaran ve kentimize erkekler liglerinde en üst ligde iki takım olması için çaba sarf eden Kağıtspor, Voleybol 1.Ligi’nden Efeler Ligi’ne yükselmeye, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi devlerin arasında mücadele etmeye hazırlanıyor. 2.Lig basketbol takımı da aynı şekilde üst lige bileniyor. Ancak korkular yine de giderilemiyor: Bu takımlar, dev bütçeli Avrupa ve Dünya şampiyonlarının yer aldığı üst liglerde barınabilecek mi?..