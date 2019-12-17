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Vali Aksoy, lütfen skandalı durdurun

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sezon başından bu yana amatör ve ferdi branşlardaki sporcuları tek tek kabul ederek ödüllendiriyor ve onore ediyor. Ancak önceki hafta yaşanan skandal sonrasında, herhangi bir düzeltme gerçekleşmedi.
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sezon başından bu yana amatör ve ferdi branşlardaki sporcuları tek tek kabul ederek ödüllendiriyor ve onore ediyor. Ancak önceki hafta yaşanan skandal sonrasında, herhangi bir düzeltme gerçekleşmedi. Yani kaş yaparken göz çıkarıldı. Zira, Dünya Judo Şampiyonu olan Down Sendromlu Ahmet Talha Erdem’i överken, aynı şampiyonada aynı gün yine Dünya Şampiyonu olan Doğukan Coşar’ı atlamıştı. Yine aynı şampiyonada Dünya ikincisi olan Mehmetcan Topal dan da, haberdar edilmediği için bahsetmeyince, tepki gösterilmişti. Ancak o günden bu yana Vali Aksoy, herhangi bir düzeltmede bulunmadı. Aileler, Aksoy’dan diğer şampiyonları da kabul etmesini bekliyor.

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