Deniz Yıldızları yüzücüleri tulum çıkardı

Ankara’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri’nde kulüp 17 sporcuyla müsabakaya katıldı. Toplamda 64 tane bireysel yarışmada boy gösterdi. Kafilenin başında antrenörler Begüm Arıkan ve Muratcan Camgöz yer aldı. Sporcularımız 5 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye İkinciliği, 2 Türkiye Üçüncülüğü, 8 Türkiye Sekizinciliği, 2 Türkiye Dokuzunculuğu, 1 Türkiye Onunculuğu kazandı. 11 yaş 4x50 metre erkek karışık bayrak takımımız Türkiye Onuncusu, 4x50 metre mix karışık bayrak takımımız Türkiye Dokuzuncusu oldu. Ayrıca sporcularımız 11 A4, 7 tane A3, 19 tane A2 ve 21 tane A1 barajlarını geçti.

İŞTE ALTIN SPORCULAR:

Yarışmalarda kulübümüzü temsil eden sporcular; Ada Karagülle, Fatih Ada Karagülle, Emir Çevik, Sude Akın, Arda Çavuşoğlu, Hasan Kerem Kahraman, Ecrin Türkyılmaz, İrem Ecrin Pamukçu, Kıvanç Kaya, Yiğit Hamza Akgül, Selin Özcan, İrem Aksoy, Berk Arş, Zehra Buse Hacı, Anıl Garip, Ela Arabacıoğlu, Salih Erdem Günbatı.