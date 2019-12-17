Kaleci Volkan: Güzel insanlarla şampiyon olmak daha önemli

Elazığ Belediyespor karşılaşmasının son 10 dakikasında forma giyen genç kaleci Volkan Mert Korkmaz, maçın 80. dakikasında Ercüment Kafkasyalı’nın yerine oyuna girmişti. Genç kaleci maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu şekilde konuştu: Ercüment ağabeyin karın ağrısı vardı ancak oynayabilecek durumdaydı. Ardından değişiklik istedi. Böyle bir değişiklik beklemiyordum.

TEŞEKKÜR EDERİM

Hocamız Selahaddin Dinçel’e ve Ercüment ağabeye teşekkür ediyorum. Bunların dışında söylemek istediğim bazı şeyler var. Kocaelispor büyük kulüp ve her zaman şampiyonluğa oynuyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Yönetiminden malzemecisine kadar güzel insanlardan kurulu bir ekibiz. Şampiyonluk önemli ama güzel insanlarla şampiyon olmak daha da önemli.