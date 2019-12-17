Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:00 TSİ- Spor G: Bugün 15:29 TSİ

Burak Süleyman: Ligi erken bitireceğiz

Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, ikinci yarıda da her maça aynı disiplinle maçlara çıkarak olabildiğince sezonu erkenden bitirmek istediklerini söyledi
mask

Önce Elazığ maçını ardından sezonun ilk yarısını değerlendiren Burak Süleyman şu ifadelere yer verdi: Bize konuk olan takımlar kesinlikle oynatmama üzerine buraya geliyorlar. Sürekli savunma, sürekli zaman geçirmeye yönelik hareketler. Bunlar bizim için en büyük engeli teşkil ediyor.

İŞİ SIKI TUTACAĞIZ

İkinci yarıda Gökdeniz çok güzel bir golle kilidi açtı. O golün ardından rakibin galibiyet hayali suya düştüğü için daha rahat bir futbol oynadık ve gerekeni yaptık. İlk yarı genel olarak sezon başı 8-9 haftadan sonra toparlandık. Bugün 7’de 7 yaptık ve 5 puan farkla lideriz. İnşallah ikinci yarı Payas maçı ile seriye devam edeceğiz. Ligi olabildiğince erken bitirmeyi hedefliyoruz. Kesinlikle bu işi sıkı tutacağız.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dinçel: Oyuncularımın alınlarından öpüyorum mask
Dinçel: Oyuncularımın alınlarından öpüyorum
Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı mask
Bekir Soğukoğlu’nun oğlu nişanlandı
Umarız bu güzel kareler sahaya da yansır mask
Umarız bu güzel kareler sahaya da yansır
Hoş geldin Kristine Anigwe mask
Hoş geldin Kristine Anigwe
Vali Aksoy, lütfen skandalı durdurun mask
Vali Aksoy, lütfen skandalı durdurun
EL ELE 2.LİG’E NEDEN OLMASIN?.. mask
EL ELE 2.LİG’E NEDEN OLMASIN?..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL