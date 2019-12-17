Burak Süleyman: Ligi erken bitireceğiz

Önce Elazığ maçını ardından sezonun ilk yarısını değerlendiren Burak Süleyman şu ifadelere yer verdi: Bize konuk olan takımlar kesinlikle oynatmama üzerine buraya geliyorlar. Sürekli savunma, sürekli zaman geçirmeye yönelik hareketler. Bunlar bizim için en büyük engeli teşkil ediyor.

İŞİ SIKI TUTACAĞIZ

İkinci yarıda Gökdeniz çok güzel bir golle kilidi açtı. O golün ardından rakibin galibiyet hayali suya düştüğü için daha rahat bir futbol oynadık ve gerekeni yaptık. İlk yarı genel olarak sezon başı 8-9 haftadan sonra toparlandık. Bugün 7’de 7 yaptık ve 5 puan farkla lideriz. İnşallah ikinci yarı Payas maçı ile seriye devam edeceğiz. Ligi olabildiğince erken bitirmeyi hedefliyoruz. Kesinlikle bu işi sıkı tutacağız.