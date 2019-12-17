Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’da Awery Talbert ile yollar ayrıldı. Yönetim elini çabuk tuttu ve WNBA takımlarından Dallas Wings’te forma giyen Kristine Anigwe’yi renklerine bağladı. 4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayan Kristine, 1.93 boyunda ve 91 kilo.
Bugün 15:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:30 TSİ
Hoş geldin Kristine Anigwe
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’da Awery Talbert ile yollar ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz