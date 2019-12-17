Hoş geldin Kristine Anigwe

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’da Awery Talbert ile yollar ayrıldı. Yönetim elini çabuk tuttu ve WNBA takımlarından Dallas Wings’te forma giyen Kristine Anigwe’yi renklerine bağladı. 4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayan Kristine, 1.93 boyunda ve 91 kilo.