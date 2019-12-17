Küçük hentbolcular fileleri havalandırdı

Haber albümü için resme tıklayın

Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği maçları başladı. 42 Evler Mahallesi’nde yer alan Türk Pirelli İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerde, küçük hentbolcuların kıyasıya rekabeti görülmeye değerdi. Günün ilk maçında İzmit 30 Ağustos Ortaokulu, Gebze Kültür Eğitim’i 9-4 mağlup etti.

PETKİM FARKA KOŞTU

30 Ağustos adına galibiyeti getiren golleri Kerem Selim (2), Sercan (2), Yavuz (2), Mert (2) ve Emre attı. Günün ikinci maçında Körfez Petkim Ortaokulu, Gebze Adem Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu’nu 13-4’lük skorla geçti. Petkim adına goller Ahmet (5), Selahattin Efe (4), Kerem (2) Deniz ve İmran’dan gelirken, Gebze ekibinin gollerini Ömer (2), Furkan ve Fatih attı.