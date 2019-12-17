Baba oğul voleybol hakemi

Kocaeli’nin başarılı voleybol hakemlerinden ve Kocaeli’yi il dışında da başarı ile temsil eden Hamza Altınok, kendisi gibi başarılı bir hakem yetiştiriyor. Hamza Altınok’un üniversite öğrencisi oğlu 21 yaşındaki Hüseyin Ayberk Altınok da babasının izinden yürüyor. Genç yaşına rağmen voleybol oyun kurallarını çok iyi bilen ve görev aldığı maçları hatasız tamamlayan Hüseyin Ayberk kendisi için “Babasının oğlu” dedirtiyor. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi olan Hüseyin Ayberk “Önce eğitim” diyor ve voleybol hakemliğinde de yükselmek istediğini ifade ediyor.