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Potanın devleri engel tanımıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak İzmir temsilcisi Karşıyaka Belediye’yi de 88-83 mağlup etti. Basketbol 2’nci liginde Kocaeli’ni temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 7’nci galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Ligde çektiği fikstür ile 2 hafta üst üste deplasmanda maç oynayacak olan temsilcimiz, İzmir deplasmanın ardından Ankara deplasmanına gidecek. Temsilcimiz ligde kendisi ile aynı puanı bulunan ve zirveyi paylaştığı TED Ankara Kolejliler ile TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda karşılaşacak. Karşılaşma 20 Aralık Cuma günü saat 17.00’ da başlayacak.

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