Kartepe’de karate şampiyonası var

Kartepe, Türkiye Kulüpler Arası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılacak. Şampiyona 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenecek. Tatamiye çıkan sporcular ümit, genç ve büyükler kategorisinde yarışacak. Üç gün sürecek olan Karate Takım Şampiyonası’na il ve ilçe protokolü ile birlikte spor camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda sporseverin katılım göstermesi bekleniyor.