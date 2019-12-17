Efeler’e yan bakılmıyor

Oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, Milas Belediye’yi konuk etti. Ligin iddialı ekiplerinden olan Milas Belediye karşısında mavi beyazlı takım, seyircisinin desteği ile galip gelmeyi başardı. Kağıtspor’un voleybol takımı, Muğla temsilcisini 3-2’lik skor ile geçmeyi başardı. Temsilcimiz 11. hafta müsabakaları 21 Aralık Cuma günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’te ‘TFL Altekma’ takımını ağırlayacak. Ligde Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımının ardından 2. sırada bulunan Altekma takımı mavi beyazlıların en önemli ve iddialı rakiplerinden biri olarak göze çarpıyor.