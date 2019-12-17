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Saffet Sancaklı: Deniz bitti iflas ettik

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sancaklı, 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı.' dedi.
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MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, son yıllarda Türk futbolunda yaşananlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sancaklı, ‘Holding patronları şirketlerini iyi yönetiyorlar ama kulüpleri yönetemiyorlar. Türk futbolunda deniz bitti, çıkın, doğruyu anlatın bu millete, deniz bitti iflas ettik diye söyleyin'' dedi. ‘'Eğer Türk futbolu şirket olsaydı, çoktan konkordato ilan etmişti. Artık rol yapmayın, yalanlar atmayın ve bu milleti kandırmayı bırakın” diyen Sancaklı, TBMM'deki açıklamasında şunları söyledi:

9 MİLYAR BORÇ

‘Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı. Holding patronu olmak için parayı yönetmeyi bilmek lazım. Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, 12 milyar lira borcu vardı kulüplerin, 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Adam boğuluyor, kafasından çıkardın, 2-3 nefes aldı, şimdi aşağıda devam et. Devlet her seferinde müdahale edemez size.

REZİLLİK

İşin geldiği nokta yine rezillik. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2'nci olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü.

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