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O mezunlar 29 yıldır dostluklarını kaybetmedi

Kocaeli Anadolu Lisesi 1990 mezunları geçtiğimiz gün WesHotel’de bir araya geldi. Geleneksel olarak yapılan buluşmada 44 mezun bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.
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Birbirlerine bağlılıkları ile bilinen, 37 yıldır süren arkadaşlıklar zaman ve sınır tanımıyor. Her yıl geleneksel olarak Aralık ayının 2 veya 3. haftası gerçekleştirilen Kocaeli Anadolu Lisesi 1990 mezunları buluşması geçtiğimiz gün WesHotel’de gerçekleştirildi.  Düzenlenen etkinlikte 44 mezun bir araya geldi.

DOSTLUKLARI UZUN YILLAR SÜRECEK

Düzenlenen gecede tüm yılın yorgunluğunu birlikte eğlenerek, geçmişteki anılarını paylaşarak dolayışa geçiren Kocaeli Anadolu Lisesi Mezunları birbirlerine bağlılıklarını muhteşem bir gece ile taçlandırdı. Gecenin organizasyonu için emek harcayan Gülfem Ulusakarya, Altuğ Karaaslan, Esra Ege, Ayca Artam, Yusuf Fidan, Tahsin Görkem ve Ayhan K. Aytaş’ın katkılarıyla unutulmaz bir  yıldönümü yaşanmış oldu. Unutulmaz bir gece yaşayan anadolu liselilerin birliktelikleri daha uzun yıllar süreceğe benziyor.

Bugün 16:07 TSİ - Yaşam

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