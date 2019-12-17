Wellborn Luxury'de 'Yılbaşı Pazarı'

Katılımın ücretsiz olduğu pazarda , waffle’dan sıcak çikolataya, patates kızartmasından içli köfteye kadar en sevilen, özenle seçilen geleneksel tatlar ve dünya lezzetleri Wellborn Luxury Hotel havuz başında Yılbaşı Pazarı misafirlerini karşılayacak.Ünlü giyim markaları, hediyelik eşya satıcıları ve daha onlarca alışveriş standının yanısıra, Aile ve Çocuklara yönelik eğlenceli Workshoplar Yılbaşı özel açık hava defilesi, Açık hava konseri ve dj parti ve sizleri bekleyen daha bir dolu sürpriz. Yılbaşı ruhundan mahrum kalmak istemiyorsanız bu deneyimi Kocaeli’nin en güzel manzaralı oteli Wellborn Luxury Hotelde yaşamak için yapmanız gereken tek şey en kalın giysilerinizi giyerek eğlenceye katılmak.

Daha detaylı bilgi almak için 444 0 670 nolu telefonları arayabilirsiniz.