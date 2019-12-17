KSMMMO’da 2 adaylı seçim heyecanı

KSMMMO’nun Alikahya’da bulunan binasında gerçekleştirilen meclis başkanlık divanı seçimlerine KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Onursal Başkanı Ender Şenol, KSMMMO geçmiş dönem başkanı Fikret Gökmen, KSMMO yönetim kurulu üyeleri ve KSMMMO meclis üyeleri katıldı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erecek ve oyların sayımına başlanacak. Seçimin divan başkanlığını Mehmet Balimre yaparken divan üyeliklerini ise Eda Ketenci ve Arif İpek üstlendi.

"SEÇİMİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Seçimde konuşan KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, “23 Haziran’da genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Komisyonlarımız çok iyi bir şekilde çalışmaktadırlar. İlçe temsilcilerimiz de yoğun bir çalışma içerisine girildi. 2020 yılı e – dönüşüm yılı. Eğitimlerimize de ağırlık verdik. Mehmet Toker bize dava açtı. Dava devam ediyor. Sadece yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Dava konusu da seçim maddesine yapılan itirazdır. Seçimimiz hayırlı olsun. Gelecek hepimizin. Bir araya gelirsek mesleki sorunlarımızı çözemeyeceğimiz bir durum yok” dedi.

"MECLİS ÜYELİĞİ GÖNÜLLÜ BİR İŞTİR"

KSMMMO Meclis Üyesi Mehmet Toker, “İlk defa bu odanın meclislerinde seçim gündeminden önce konuşmak zorunda kaldım. Bu meclis eşi benzeri olmayan bir meclis. KSMMMO kurulduğundan beri meclis seçilerek geldi ve rolünü ifa etmeye çalıştı. Genel kurulda suç işlediler. Genel kurul kararları yönetim kurulu tarafından uygulanır. Bu yönetimin görevidir. Meclisler tüm görüşleri kapsamalı. Herkes benim gibi düşünecek diye bir kaide yok. Meclis üyeliği gönüllü bir iştir” dedi.

"BUGÜN SEÇİM YAPMAYALIM"

Genel kurulda şerh düştüğü için dava açtığını belirten Toker, “Hiçbirimiz meclis üyeliği sıfatını hak etmiyoruz. Şu anda başka bir yapı var. Dava sürüyor. Mahkeme 13 Aralık’a kadar itiraz hakkım olmasına rağmen yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bana hala yasal tebliğ yapılmadı. İtirazımı yapacağım. Ben karşı dilekçemi teslim ettim. Ben odanın mahkeme heyetini yanıltacak beyanat vermesinden hicap ederim. Meclis üyelerinden bu seçimin bugün yapılmamasını talep ediyorum. Dava bittiğinde yeni tartışmalar ortaya çıkacak. Kararı meclis verecek” dedi.

“MAHKEMEYE MÜDAHİL OLMADIK”

Toker’e yanıt veren başkan Mustafa Taşpınar, “Mehmet bey dava açtı ama bölge idare mahkemesine müdahil olmamız gibi bir durum yok. Mahkeme kararı verince biz yolumuza devam ediyoruz. Eğer yürütmeyi durdurma kararı verilseydi ve bu toplantıyı yapsaydık o zaman suç işlemiş olurduk. Bu konuyu çok tartışmak istemiyorum” diye konuştu.

"FARKLI PENCERELERDEN BAKMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

Başkan Taşpınar’ın ardından söz alan KSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “Biz farklı pencerelerden bakmayı öğrenmek zorundayız. Önergemiz sizlerin oylarıyla kabul edildi. Meclis o önergeyle toplandı. Burada asıl amaç odanın çalışması ise hazirun farklı bir şekilde seçilse daha farklı bir çalışma mı yapacaktı. Ben meclisin hoş bir çalışma ortamı yaratacağına inanıyorum. Bir önceki mecliste de benzer şeyler oldu” dedi.

"EN BÜYÜK ZEBGİNLİĞİMİZ ÇEŞİTLİLİĞİMİZDİR"

Hayrettin Yalçın seçimlerden önce gerçekleştirdiği konuşmada, “Meclis toplantılarını daha etkin hale getirilmesi noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Meclis toplantılarını planlama noktasında da KDV bitiminde hemen ilk gün yapmak istiyoruz. Cumartesiye denk gelirse de hemen ikinci ilk iş günü toplantı yapmayı planlıyorum. Seçimimiz hayırlı olsun” dedi. Yalçın’ın ardından kürsüye gelen Ali Odabaş, “Bizler bu odanın mensubu olmaktan onur duyuyoruz. KSMMMO Türkiye’de hep ilkleri yaptı. Büyüklerimizin başlattığı o zincirden sonra birçok oda bizlerin çalışmalarını yaptı. Bu meclis iyi ki kuruldu. 105 kişiye ulaşan bir meclis üyesi sayımız var. Kocaeli’nin her sathında 1200 tane tutanak yapmışız geçmiş dönemde. Birçok arkadaşım odanın komisyonlarında görev alıyor, yeri geliyor benimle yarışıyor. Bu benim için onur kaynağı. En büyük zenginliğimiz çeşitliliğimizdir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından seçime geçilerek oy verme işlemi başladı.