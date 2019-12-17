Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu düzenlenen düğün cemiyetlerine katılmayı da ihmal etmedi. Başkan Aygün, hafta sonu ilk olarak El Asya Düğün Salonu’nda Aycan Şahin ve Berat Bay’ın yaşamlarını birleştirdiği düğün törenine katılarak, çiftin nikahlarını kıydı. Sonrasında AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Okan Karataş ve Süreyya Makineli’nin Antikkapı’da gerçekleşen düğün cemiyetlerine katılan Başkan Aygün, nikahlarını kıydığı genç çifte mutluluklar temennisinde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, pazar günü ise son olarak Ertuğrul Yücel ve Ayşe Nilay Aykan’ın düğün törenlerine katılarak mutluluklarına ortak oldu.
Bugün 16:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Aygün, genç çiftlerin mutluluklara ortak oluyor
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu gerçekleşen cemiyetlere katılarak vatandaşların mutluluklarına ortak olmayı ihmal etmedi
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