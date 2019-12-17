Farabi’de 101’inci toplantı yapıldı

Darıca Farabi EAH Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş’in daha önce başhekimliğini yaptığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde başlattığı ve yeni görev yeri olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de devam ettirdiği Hasta ve Hasta Yakınlarıyla toplantılarının 101’incisini yaptı. Yapılan toplantılarda yatan hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesinin, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin arttırılması amaçlanmaktadır.
POZİTİF KATKI
Doç.Dr. Mustafa Güneş, “Bu toplantılarda hasta penceresinden kendi eksiklerimizi görmemizi sağlayarak işimizi daha iyi yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca karşılıklı empati ortamının da oluşması sağlanmaktadır. Bu tür toplantıların bundan sonra da devam edeceğini belirten Güneş, 101’inci toplantıyı yapmanın biz hastane yönetimimizi ve hasta yakınlarını da çok memnun etmiş ve pozitif manada katkı sağladığını gözlemlemiş bulunmaktayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz