Şehit Eren Bülbül’de okuma günü etkinliği

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi. Körfez Anadolu İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri, “Okuma Dersi’ etkinliği kapsamında Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi’ne gelerek kütüphanede yer alan kitaplardan yararlandı.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Bilgi evi personeli de her yaş grubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphaneden çocuklar için kitap seçti. Öğretmenleri bu tür bir kütüphanenin ve yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmış olmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ederken, Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri de kütüphanenin her zaman ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.