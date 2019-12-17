Şehit Eren Bülbül’de okuma günü etkinliği

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi. Körfez Anadolu İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri, “Okuma Dersi’ etkinliği kapsamında Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi’ne gelerek kütüphanede yer alan kitaplardan yararlandı.
BELEDİYEYE TEŞEKKÜR
Bilgi evi personeli de her yaş grubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphaneden çocuklar için kitap seçti. Öğretmenleri bu tür bir kütüphanenin ve yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmış olmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ederken, Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri de kütüphanenin her zaman ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz