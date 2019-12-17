Çiçekçi esnafı: Bu piyasayı seyyar çiçekçiler öldürdü!

Çiçekçilerin sorunlarını dinleyerek sektörün durumunu konuştuk. Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve çiçekçi esnafı en çok yol kesen seyyar çiçek satıcılardan ve seyyar çiçekçilere çiçek satan mezatlardan yakınıyor. Çiçekçilik sektörünün tükendiğini söyleyen çiçekçi esnafı bunun dışında; internet ortamından vergisiz ve masrafsız bir şekilde çiçek satışı yapanlardan, marketlerde, bakkal dükkanlarında, ekmek fırınlarında, mefruşat dükkânlarında, fotoğrafçılarda ve züccaciyelerde bile çiçek satanlardan şikayetçi.

“BU USULSÜZLÜĞE MEZATLAR İMZA ATIYOR”

Çiçekçiler Derneği Başkanı Hasan ÖZTÜRK:

“Öncelikli olarak şehrimizdeki tüm çiçekçi esnaflarının ortak derdi, sayısı gittikçe artan seyyar çiçek satıcılarıdır. Tüm çiçekçi esnafları olarak, kayıt dışı ekonomiye neredeyse en çok katkı sağlayan bu seyyar satışa ortak olan çiçek mezatları da bu usulsüzlüğe imza atıyor. Dükkâncı esnaflara çiçek satışı yapmak için bin bir tane evrak isteyen çiçek mezatları seyyar çiçekçilerden sadece nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarası istiyor ve önüne gelen herkes elini kolunu sallayarak çiçek mezarlarından çiçek alabiliyor ve gerisi malum. Sokaklarda, trafik ışıklarında araçların önüne geçerek, köşe başlarında, okul önlerinde, her yerde çiçek satıyorlar. Bu sorunlar için İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı ve teyakkuz halinde çalışmaktayız. Zabıtalarla WhatsApp grubu kurduk ve Kocaeli Çiçekçiler Derneği olarak WhatsApp grubunu yönetmekteyiz. Sağolsun belediyelerimiz çok ilgililer. Şu anki tek sorunumuz S.S. Flora Çiçek Üretim Pazarlama Kooperatifi Sanayi Mahallesi'nde bulunan çiçek mezatı, Iğdır vergi mükellefiyeti olmayan herkese çiçek satışı yapıyor”

“İNSANLAR MUTLU MU Kİ ÇİÇEK ALSIN”

Fikret KİBAR (57) :

“40 yıldır bu piyasadayım. Küçük yaştan beri bu işin içindeyim. Çiçekçilerin piyasası çok kötü. Bir kere insanların çiçek alması için mutlu olması gerek. Mutlu olması için de parasının olması gerek. Parası olmayan çiçek alamıyor biz de satamadığımız için mutlu olamıyoruz. Ekonomi berbat bir durumda insanlar neden çiçeği düşünsün ki? Sektöre de girmişiz bir kere çıkamıyoruz da. Sorun insanların mutsuzluğu. İnternet sitelerinden, seyyar çiçekçilerden ne kadar çekiyor olsak da sonuçta parası olan yine de gelir dükkândan çiçek alır ama yok işte. Millette para yok, insanlar çiçek alacak kadar mutlu değil. Düğünler de olmasa dükkânı kapatırdık her halde. Biz çiçekçiler esnafın dibiyiz”

“NE DERNEKTEN ÇARE VAR NE ZABITALARDAN”

Serdar GÜMÜŞ (39) :

“1992’den beri çiçekçilik yapıyorum. Bizim çok fazla sorunumuz var ama sorunumuza çare bulan ne dernek var de yetkililer. Bir kere en büyük sorunumuz seyyar çiçek satıcılarıdır. İzmit Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri iş yapmıyor bu konuda. Ruhsatsız dükkanlar da çalışıyor seyyar satıcılar da bol bol çiçek satıyor biz esnaflar da çiçeklerimizi çöpe atıyoruz. Zabıta ekipleri bunları kontrol etse böyle olur mu? Çünkü piyasa seyyar çiçekçilerden geçilmiyor. Bunlardan çok çekiyoruz çünkü müşteri bize gelmeden trafikte yollarda bunlardan çiçek alıyor. En çok satılan çiçekler kir çiçekleri ve orkideyken bu sorunlar yüzünde bunları da satamıyoruz. Gıda marketlerinde bile çiçek satılıyor. Bu şehirde Herkes çiçek satıyor. Elini taşın altına koymadan para kazanmak nedir? Peki soruyorum biz de esnafız, bu sorunlar yüzünden iş yapamayacaksak, sataşmayacaksak bu dükkânı neden açtı? Belediyemizden özellikle zabıta ekiplerinin bu konulara hassasiyet göstermesi için ricada bulunuyorum. Yoksa bu yol dükkân kapatmaya kadar gidiyor”

“EV HANIMI BİLE SANALDAN ÇİÇEK SATIYOR”

Ayşegül BOZŞAHİN (25) :

“Bizim en büyük sorunumuz başta seyyar çiçekçiler. Sanal alemde de çiçekçiler dışında çiçek satışı yapanlardan da çekiyoruz bıkmışız. Ev hanımı veya işsiz insanlar sanal ortamda bu çiçekleri bir şekilde temin edip herhangi bir vergi mükellefiyeti olmadan tasarımlar yaparak kolay yoldan satış yapıyor. Zaten doğru düzgün kazandığımız yok Piyasamız gittikçe düşüyor bu yüzden. Köklü siteler var bir de insanlar en çok oradan alıyor. Biz ne zaman satacağı? Biz de sanaldan da satış yapıyoruz ama KDV ödüyoruz, her tür yükümlü vergiyi de ödüyoruz. Diğerleri kafasına de hiçbir şey ödemeden çiçek satıp kar ediyor. Kimse kendi işini yapmıyor ki. Herkes kafasına göre hareket ediyor. Sabahtandır dükkâna üç kişi girdi bir kişi tek çiçek aldı. Bunlar sanaldan kolay para kazanma yolunu bulmuş. İşte bunların yüzünden de biz de hiçbir şey satamıyoruz. İşler düştü diye eleman çıkarmak zorunda kaldık çünkü para kazanamıyoruz. Hak mı bu olanlar?

“ZABITALAR YETERİNCE İLGİLENMİYOR”

Nurdoğan KİBAR (50) :

“30 yıldan fazladır çiçekçilik yapıyorum. Bu yol kesen seyyar çiçekçilerden dolayı hiçbir şey sattığımız yok. Özellikle Orduevi, Yahya Kaptan ve Kandıra Sapağı’ndaki trafik ışıklarında çiçekçilerden geçilmiyor. Biz bunları yetkililere de iletiyoruz zabıtaya da bilgi veriyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Zabıtaların yeteri kadar ilgilenmiyor. İlgilenilse çıkıp trafikte çiçek satabilirler mi bunlar? Sabahtan beri tek kuruş kazanmadım. Çarşıda pazarda marketlerde her yerde çiçek satılıyor. Daha ne diyelim. İnternetteki siteler de işlerimizi alt üst etti. Kısacası çiçekçilik sektörü öldü”

“PİYASADA RUHSATSIZ SATIŞ YAPAN ÇOK”

Ümit UÇAR (50) :

“Sektöre uzun yıllarımı verdim ama maalesef ki ekonomisi gittikçe kötüye gidiyor. Çünkü ekonomi çok kötü durumda çiçek almak lüks olmuş. İnsanlar zaruri ihtiyaçları almak zorunda ekmek alamayan çiçek mi alacak. Alan da internetten alıyor. Bunu. Önüne geçilmiyor. Sokakta yol kesen seyyar çiçekçiler var sanalda da sayısız site var satış yapan. Seyyar satıcıların önüne geçmek için zabıtalarla çalışıyoruz ama yetmiyor. Fotoğrafçılar da züccaciyeciler de çiçek satıyor. Züccaciyeci ve Fotografçı ne hakla çiçek satıyor ruhsatsız izinsiz satış oluyor bu. Bekirdere’de bakkalda bile çiçek satılıyor. Biz de sözde çiçekçi dükkanıyız işte. Zabıtaların şehire, hükümetin de internetteki tekelleşmeye el atması gerekiyor. Özel günlerde okulların önü çiçekçi doluyor, sokaklarda eline çiçek alan satış yapıyor. Denetimler aşırı yetersiz yok denecek az, sıkı denetim olsa böyle mi olur? Küçük esnafın beli kırılmış durumda”

“HÜKÜMETİN İNTERNETE EL ATMASI GEREK”

İbrahim YILMAZ (59) :

“Seyyar çiçekçilerden hepimiz ezelden beri bıkmışız. Kasap bile gelin arabası süslüyor, züccaciye kalkıp çiçek satıyor. Bunlar neden denetlenmiyor. Neredeyse her esnaf dükkanının önüne günlük harçlığını çıkarmak için saksı koyup çiçek satıyor. Ruhsat yok fatura yok bir şey yok, belgesi olmayan bir dünya insan bu işi yapıyor. Çileyi biz çekiyoruz kolay yoldan onlar para kazanıyor. Bu işte en zor olan bir diğer şey ise müşteriyi memnun etmektir. Emek veriyoruz, tasarlıyoruz yoluyoruz arayıp diyor beğenmedim ve o emekler boşa gidiyor. Seyyarlar zaten piyasamızı öldürdü. 41 yıldır bu işteyim 60 yaşıma geldim halâ da bir düzen göremedim gitti”

“VATANDAŞ KALİTEYİ DEĞİL UCUZU TERCİH EDİYOR”

Murat GÜLTEKİN (47) :

“Nereye giderseniz gidin sorun çiçekçi esnafının hepsi aynı sorunlardan şikayetçi. Vatandaş kaliteye değil ucuzluğa önem verdiği için seyyar piyasası coştu. Seyyar da satmalı ama her yerde de olmaz ki. Onlar da kazansın biz de. Hepimiz kazanalım. Mefruşatçılar bile satıyor. Kısacası ilgisi olan olmayan herkesin çiçek satması çiçekçilik piyasasını yok etti. Ama burada hata mezatlarda. Para kazanmak için vergi numarası getiren herkese çiçek satıyorlar. Olan da bize oluyor. Mezat, seyyara çiçek satınca bizim işleri baltalamış oluyor. Çünkü seyyar çiçekçiler piyasa fiyatının çok altında sattığı için vatandaş seyyardan çiçek alıyor”