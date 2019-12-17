Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında, mahalle muhtarları ile Kandıra Belediyesi Namazgâh Kültür Merkezinde bir araya geldi. Programa; Belediye Başkan Yardımcı Mustafa Dursun, Birim Müdürleri, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve Mahalle Muhtarları katıldı. Başkan Turan, “Halkımıza hizmet ederken bizlere yol arkadaşlığı yapan mahalle muhtarlarımızla ilçemizdeki çalışmaları ve önümüzdeki 2020 yılı iş planlamasını konuşarak, projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
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Başkan Turan, Kandıra muhtarlarıyla, 2020’yi planladı
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Turan, önümüzdeki yıl hakkında istişarelerde bulunarak, muhtarlardan gelen talepleri dinledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz