Başkan Turan, Kandıra muhtarlarıyla, 2020’yi planladı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında, mahalle muhtarları ile Kandıra Belediyesi Namazgâh Kültür Merkezinde bir araya geldi. Programa; Belediye Başkan Yardımcı Mustafa Dursun, Birim Müdürleri, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve Mahalle Muhtarları katıldı. Başkan Turan, “Halkımıza hizmet ederken bizlere yol arkadaşlığı yapan mahalle muhtarlarımızla ilçemizdeki çalışmaları ve önümüzdeki 2020 yılı iş planlamasını konuşarak, projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.