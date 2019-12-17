Gölcük’te, Kümes Hayvanları Koruma Derneği açıldı

Gölcük Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği açılışı töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, Dernek Başkanı Tufan Tabakoğlu, yönetimi, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
BAŞKAN SEZER BAŞARILAR DİLEDİ
Başkan Ali Yıldırım Sezer açılış öncesinde yaptığı konuşmada; “Güvercinlerden, haberleşme amacıyla, çok eski devirlerden bu yana yararlanılmaktadır. İlçemizdeki güvercin severler de, bugün gerçekleştirdiğimiz Gölcük Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği’nin açılışı ile, bir dernek çatısı altında toplanmış oldular. Dernek Başkanı Tufan Tabakoğlu’na, yönetimine ve dernek üyelerine başarılı faaliyetler diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz