Gölcük’te, Kümes Hayvanları Koruma Derneği açıldı

Gölcük Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği açılışı töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, Dernek Başkanı Tufan Tabakoğlu, yönetimi, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN SEZER BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Ali Yıldırım Sezer açılış öncesinde yaptığı konuşmada; “Güvercinlerden, haberleşme amacıyla, çok eski devirlerden bu yana yararlanılmaktadır. İlçemizdeki güvercin severler de, bugün gerçekleştirdiğimiz Gölcük Kanatlı ve Kümes Hayvanları Koruma ve Dayanışma Derneği’nin açılışı ile, bir dernek çatısı altında toplanmış oldular. Dernek Başkanı Tufan Tabakoğlu’na, yönetimine ve dernek üyelerine başarılı faaliyetler diliyorum” dedi.