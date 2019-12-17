Okulun gerçekleştirdiği teknik gezi, Okul Müdür Yardımcısı Gürkan Arı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Şefi Mehmet Doğru, Atölye Şefi Aşkın Emiral´in kafile sorumluluğunda gerçekleştirildi. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri konuları yerinde görme ve inceleme imkânı buldular. Ayrıca deney ve temrinlerde kullandıkları malzemelerin nasıl üretildiğini ve nasıl üretebileceklerini öğrenmiş oldular.
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Karşıyaka Tüpraş MTAL öğrencileri elektrik fabrikasını gezdi
Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı, Federal Elektrik fabrikasına teknik gezi düzenledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz