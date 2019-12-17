Karşıyaka Tüpraş MTAL öğrencileri elektrik fabrikasını gezdi

Okulun gerçekleştirdiği teknik gezi, Okul Müdür Yardımcısı Gürkan Arı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Şefi Mehmet Doğru, Atölye Şefi Aşkın Emiral´in kafile sorumluluğunda gerçekleştirildi. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri konuları yerinde görme ve inceleme imkânı buldular. Ayrıca deney ve temrinlerde kullandıkları malzemelerin nasıl üretildiğini ve nasıl üretebileceklerini öğrenmiş oldular.